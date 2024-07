Diego Ramos se fue de Mañanísima, explicó los motivos y bancó al aire a Carmen Barbieri

"Me voy a conducir un programa de radio por la mañana y después tengo otras cosas también. Para hacerlo breve y rápido, me costó un montón (tomar la decisión de no continuar). De hecho, yo esta semana había pedido tener unos días libres y me quedé. La verdad es que me cuesta un montón", aclaró el actor.

Embed

Y remarcó la fuerza del equipo de trabajo: "Es hermoso trabajar acá, es un gran grupo. Toda la mesa es genial, la producción, todos mis compañeros y compañeras".

Ahi, Diego tuvo palabras muy lindas para la conductora y cómo es en el día a día: "Y vos Carmen sos una compañera ideal. De verdad, sos una madre televisiva. La pasamos genial. Estamos acá desde muy temprano, te fijas si la gente comió...".

Ramos mencionó agradecido a cada uno de sus compañeros incluido también a Canaletti tras las últimas polémicas, y cerró visiblemente emocionado: "La verdad es que los voy a extrañar un montón, los voy a seguir viendo. Es fácil venir a laburar a Mañanísima. Es un programa que va mutando y vamos aprendiendo nosotros también. Lo genial de este programa son las ganas de que la gente del otro lado la pase bien".

carmen barbieri.jpg

Tremendo cruce entre Carmen Barbieri y Facundo Moyano con Ricardo Canaletti: "Estamos haciendo conventillo"

Facundo Moyano y Ricardo Canaletti mantuvieron un picante ida y vuelta al aire en Mañanísima, El Trece, donde también intercedió Carmen Barbieri y terminó cuestionando la actitud de su panelista con el invitado al no aceptar sus disculpas.

“Si hay alguna cosa para decir yo por supuesto lo voy a escuchar”, dijo el periodista de policiales al ver al dirigente político cruzar una palabras por lo bajo con Estefi Berardi mientras él hablaba del caso Loan.

A lo que el dirigente político lanzó picante: “¿Me está apurando a mí como la apuró a Majo (Martino) el otro día?”. Y Ricardo le contestó con tono firme: “Secretos en reunión es de mala educación”.

“Te pido disculpas, fue un comentario que no tenía nada que ver, fue en silencio. No estoy dispuesto a tener ningún tipo de retórica, física, ni nada por el estilo, así que tranquilo”, le dijo Facundo Moyano tratando de bajarle el tono a la discusión.

"Se que ha tenido alguna disputa con algún otro personaje de la televisión", agregó recordando los tensos cruces al aire del periodista. Y ahí Canaletti retrucó: "Usted es un sindicalista, perdón un piquetero...".

“No te las acepto”, le contestó Ricardo Canaletti al pedido de disculpas de Moyano, y la conductora intervino: “¿Cómo? ¿Cómo? Te está pidiendo disculpas, no seas tan duro, no me hagas enojar. No seas tan duro, es un hombre educado Facu, no contestes así porque me haces enojar y yo te quiero.