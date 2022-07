Durísima respuesta de Benito Cerati tras la reaparición pública de Chloé Bello

Invitada al ciclo Todo Pasa que conduce Matías Martin, la actriz y modelo contó con mucho dolor cómo fue aquella madrugada que se enteró del ACV que sufrió Gustavo Cerati por un llamado que recibió del manager del músico.

“No paraba de sonar el teléfono y me escriben el manager y el asistente desesperados, pidiéndome que fuera para allá. Me tuve que tomar dos trenes distintos para llegar al aeropuerto. Logré llegar antes que la familia que estaba a dos horas”, recordó Chloé, quien en ese momento tenía 22 años.

Y reveló con crudeza cuando lo vio: “Y me encontré con lo que quedaba de él, por suerte llegué a verlo. Me llegó a ver, no acostamos juntos y se fue lentamente desvaneciendo. Él se fue el 15 de mayo del 2010, y no cuatro años después, para mí es así″.

Además, dejó fuertes declaraciones sobre su tensa relación con la familia del artista: “Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo", precisó.

Y cerró: "Hay muchas cosas por contar, pero los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más. Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo”.

La durísima respuesta de Benito Cerati a Chloé Bello

El hijo de Gustavo Cerati, Benito Cerati, se hizo eco de las declaraciones radiales de Chloé Bello, última pareja de su papá en vida, y le respondió de manera picante vía Twitter.

“Estaría bueno juntarse a charlar antes de despotricar mediáticamente. Pero bueno, quizás soy yo. Bueno, lo he hecho, reconozco, pero era un pendejo de 23 años, no una mina de 34″, escribió Benito Cerati en la red social.

“Tuvo 12 años para meditarlo y procesarlo”, contó al respecto una seguidora. A lo que el joven músico de 28 años respondió: “Está todo bien, la hicieron mierda muchos y la mayoría de los fans, se comió alto garrón, pero la forma de hacer catarsis no es en Urbana Play”.