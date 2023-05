Edith Hermida quebró en llanto y abandonó un móvil en vivo por su pelea con Ángel de Brito: "Eso no me gusta"

"A la mentirosa de Edith Hermida la conocí por abandonar perros en la ruta y reírse del tema. Jamás lleve una cartera, pero sí es cierto que Laura Ubfal me llevó a la tele”, señaló el periodista, tras el comentario de Edith.

Este lunes, en un móvil con A la tarde, la panelista de Bendita se refirió al cruce con Ángel. "Me quise hacer la graciosa y Ángel lo tomó a mal", sostuvo.

Edith remarcó que su frase fue para destacar que logró hacer una gran carrera en el medio. "En realidad es un halago lo que le dije. Es un privilegio lo que pasó. Empezó una carrera muy de abajo, como yo, y mirá a dónde llegó, hoy es una figura de América. Es una inspiración para muchos chicos jovenes que están haciendo una carrera en el mundo del espectáculo", añadió.

Respecto al comentario de Beto Casella en el fragmento que citó el conductor de LAM, aclaró: "Eso pasó hace 12 años atrás en Bendita. Hicimos un chiste y lo aclaramos en su momento".

Edith enfatizó que le molestó esa referencia que hizo Ángel. "Me trajo muchos problemas haber dicho eso. Y me pongo mal porque es algo que me angustia porque nunca pasó. Pedí disculpas, lo aclaramos con Beto, y la verdad es que no pasó", detalló.

Finalmente, la panelista quebró en llanto, manifestó que tenía que irse para llevar a su hija a una clase y se fue de la nota. "Eso no me gusta", sentenció sobre el video que posteo el conductor de LAM y abandonó el móvil.

Edith Hermida mandó al frente a Alejandra Maglietti al revelar que salió con un importante famoso: "No trascendió"

Luego de animarse al teatro en una obra infantil junto a Panam, Edith Hermida se prepara para debutar con un nuevo proyecto: en junio presentará Teneme paciencia, su primer stand up.

El 8 y 22 de junio estrenará el espectáculo en el teatro Picadilly con una propuesta en la que demuestra que es capaz de todo. En su unipersonal tratará temas que abordan desde su adolescencia plagada de anécdotas divertidas hasta las dificultades de la maternidad.

Edith se define como una “disfrutona serial” y Teneme paciencia es un show con mucho humor que cuenta con el libro y la dirección de la comediante y dramaturga Vero Lorca. "Vamos a hablar de todo. Del paso del tiempo, del cambio de épica, de amores, de separaciones, de hijos y más", contó Edith.

Pero además, en otro momento de la charla, la histórica panelista de Bendita (El Nueve) habló de su compañera de programa Alejandra Maglietti y la mandó al frente al revelar que salió con un importante famoso: "No trascendió", indicó.

Al pedirle detalles de quién se trataba, dijo: "Ella después de Jonathan Jonás, no quiso blanquear ninguna relación. En algo quedó herida, y a mí me dice 'no tenés que blanquear'... Algo pasó, pero no sé bien por qué no quiere blanquear ninguna relación ¡Y mirá que tuvo varias!", comenzó diciendo.

Luego indicó:"Prefiere mantener en el anonimato la relación y no iluminarla. Yo conocí varias historias, pero no está buscando famosos... En realidad uno sí, fue famoso, pero en otra gestión y no transcendió".

Sin revelar de quién se trata, comentó: "Es una persona muy famosa y talentosa. Es un número uno, pero no me hagas hablar... No voy a decir nada... ¡No me hagas hablar". En ese momento, llegaban mensajes diciendo que podría ser Cristian Castro o Marcelo Tinelli, pero Ediht aseguró: "No son ellos". ¿Cuál será el importante famoso que tuvo una relación con Maglietti?