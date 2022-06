El curioso y fuerte apodo que le puso el entorno de Gerard Piqué a Shakira

El portal Daily Mail publicó unas fotos demoledoras de la cantante mientras manejaba por las calles de Barcelona. A la colombiana se la ve deprimida, triste, con el pelo sin peinar y desprolija.

El entorno del deportista le habría asignado un despectivo apodo a Shakira. Aseguran que a pesar de tantos años en pareja, la mujer nunca se hizo amiga del círculo íntimo de Piqué.

Una periodista española contó en el programa ‘Ya es mediodía’ que en los últimos años se ha vuelto más tensa la relación entre la colombiana y los amigos de Gerard.

También aseguró que luego de ciertas escenas de celos de ella hacia él a la mujer le valió el apodo de "La Patrona", por llevar siempre el control de la relación.

Shakira y Gerard Piqué: cómo será la millonaria separación y división de bienes

"Los dos han contratado abogados especializados para iniciar los trámites", informaron medios de España. confirmando que la cosa no será para nada amena.

Según el sitio web Celebrity Net Worth, la cifra de la que se habla es de 700 millones de euros: que incluye departamentos en España, Colombia y Miami. Pero, un dato no menor es que la cantante y el futbolista del Barcelona jamás contrajeron matrimonio, así que las cosas parece que serán un poco más fáciles para negociar entre los abogados.

Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación tras casi doce años juntos. La pareja, que son padres de dos nenes, Milan y Sasha, tomaron esta decisión tras -al parecer- que la cantante descubriera una infidelidad del futbolista del Barcelona.

En medio de este difícil momento, habló la hermana de la Shakira, Lucy Mebarak. La mujer dijo que su hermana se está recuperando del rompimiento y que dejo España, lugar donde vivía con Piqué.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, pidió la ex pareja al confirmar públicamente el final del vínculo.

“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, dijo la hermana de Shakira a Europa Press y agregó; “Está recuperándose, está fuera del país”.