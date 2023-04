El desgarrador mensaje del Tucu López tras su separación de Sabrina Rojas: "Así de duro te..."

Embed

Lo que puso fin a la relación fue una supuesta infidelidad por parte del Tucu. A principios de abril, se lo vio al conductor en un boliche de Villa Carlos Paz tomando algo con Damaris Cané.

“Yo no me manejé bien. No tomé dimensión que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo. Fue de ‘poco cuidado’. Eso desencadenó en el enojo de mi pareja y una crisis. Yo estoy enamorado. Sabrina es la mejor relación que tuve en mi vida. Además, Sabrina me abrió a su familia. Y fui muy feliz durante todo este tiempo”, confesó el Tucu.

Sabrina Rojas y el Tucu López se habían conocido en Sex, el show de José María Muscari, cuando él era parte del elenco. En agosto de 2021 ellos comenzaron su relación y el resto es historia.

La actriz, por su parte, decidió tomarse vacaciones para alejarse del escándalo mediático y el miércoles pasado armó sus valijas y se dirigió a un destino paradisíaco. “Me separé porque, a mis 42 años, no me banco ni el rumor”, dijo sobre el tema.

Sabrina Rojas 1.jpg

Sabrina Rojas y su firme decisión con el Tucu López tras la escandalosa separación

La inesperada noticia de la separación entre Sabrina Rojas y el Tucu López generó una gran repercusión mediática en medio de una fuerte versión de infidelidad de parte de él.

En este contexto, Sabrina Rojas decidió hacer las valijas y tomarse unos días de descanso en un destino paradisíaco y a puro sol para despejarse en medio del reciente final de relación.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz se mostró sensual y a puro relax y música en la playa tras separarse del Tucu López después de casi dos años de noviazgo.

Embed

“Chau, me fui”, había anunciado la ex de Luciano Castro y madre de Esperanza y Fausto con una foto de su pasaporte lista para emprender vuelo a un destino desconocido.

Lo cierto es que más allá de este viaje, Sabrina tomó una drástica decisión con el Tucu desde las redes sociales: dejó de seguirlo en Instagram y él, por su parte, también dejó de seguirla.

No obstante, por el momento ninguno de los dos borró las fotos que mantienen en el muro de aquellos momentos felices del noviazgo.