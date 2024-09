El dolor más grande de Diego Ramos: "La tristeza es indescriptible"

"Ese reclamo constante de cariño, esa autoridad silenciosa, esa complicidad que solo vos y yo teníamos. Todo se va a extrañar. Los cuatro fantásticos pasan a ser tres y nos vamos a tener que acostumbrar", añadió a corazón abierto.

Y profundizó sobre los momentos que vivió todos estos años junto a su perro: "El piso va a ser más duro sin vos para acostarme encima tuyo. Las noches van a ser más cortas sin esperar largos minutos que termines de comer".

"Los paseos más ágiles sin tener que mirar para atrás y convencerte de que camines más rápido. La pileta estará un poco más limpia. Había un Mundo Porthos y me dejaste vivir en el", siguió Diego Ramos.

"Nadie me preparó para tu partida. Pero nadie me preparó para tu llegada y fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado en la vida. Por eso agradezco y por eso te voy a amar por siempre Porthitos", concluyó a puro dolor.

diego ramos despedida de su perro.jpg

Diego Ramos se fue de Mañanísima, explicó los motivos y bancó al aire a Carmen Barbieri

Diego Ramos se despidió el viernes del programa Mañanísima, El Trece, y contó los motivos lo que lo llevaron a tomar esa decisión laboral. Además, tuvo palabras a puro elogio para Carmen Barbieri, después de lo que fue la última tensa discusión al aire con el periodista Ricardo Canaletti ante la visita al estudio de Facundo Moyano.

"Me voy a conducir un programa de radio por la mañana y después tengo otras cosas también. Para hacerlo breve y rápido, me costó un montón (tomar la decisión de no continuar). De hecho, yo esta semana había pedido tener unos días libres y me quedé. La verdad es que me cuesta un montón", aclaró el actor.

Y remarcó la fuerza del equipo de trabajo: "Es hermoso trabajar acá, es un gran grupo. Toda la mesa es genial, la producción, todos mis compañeros y compañeras".

Ahi, Diego tuvo palabras muy lindas para la conductora y cómo es en el día a día: "Y vos Carmen sos una compañera ideal. De verdad, sos una madre televisiva. La pasamos genial. Estamos acá desde muy temprano, te fijas si la gente comió...".

Ramos mencionó agradecido a cada uno de sus compañeros incluido también a Canaletti tras las últimas polémicas, y cerró visiblemente emocionado: "La verdad es que los voy a extrañar un montón, los voy a seguir viendo. Es fácil venir a laburar a Mañanísima. Es un programa que va mutando y vamos aprendiendo nosotros también. Lo genial de este programa son las ganas de que la gente del otro lado la pase bien".