El emotivo video de la pareja de Maju Lozano luego del diagnóstico de autismo: "Es tiempo de..."

Lo cierto es que desde las redes sociales, su pareja Juan Baraboglia, compartió un emotivo video con su voz y fotos de distintos momentos que pasaron juntos para darle fuerzas a su mujer en este duro momento.

"Qué decirte que ya no sepas… Solo que hay pocas personas tan integras, tan nobles y con una luz tan particular. Esa luz que no da sombra , que te ilumina y que deslumbra a quienes te rodean", indicó en el posteo el empresario.

"Tan querida por todos, tan respetada por tus pares. En un medio tan hostil, supiste abrirte un lugar, hacer tu propio camino y hoy, el reconocimiento de compañeros amigos y familiares tienen que dejarte tranquila que tanto esfuerzo dio sus frutos y valió la pena", remarcó sobre Maju Lozano.

"Hoy es tiempo de parar la pelota, tiempo de ocuparte un poco de vos de descansar y de dejar que te cuidemos y mimemos. Por el futuro no te preocupes, te sobra talento…", comentó Juan.

Y cerró a puro amor: "Nada más que agregar… Sabes que te amo, que te admiro y que estoy muy orgulloso de vos…".

Se definió quién será la conductora de Todas las tardes tras la renuncia de Maju lozano

Luego de conocerse la renuncia de Maju Lozano a la conducción del magazine Todas las Tardes, El Nueve, el programa finalmente definió quien estará a cargo durante los próximos días.

Si bien la producción no cerró su búsqueda de figuras, a partir del lunes 31 de julio la conducción estará a cargo de Nara Ferragut, y será de manera provisoria.

De esta forma, la actual conductora de Nara que Ver, El Nueve, permanecerá al frente del programa durante una semana y luego se definirá a otra figura para el resto de la temporada.