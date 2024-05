El enojo de Furia tras el apoyo que recibió Virginia de los ex participantes de Gran Hermano

"Quería mandarle un mensaje especial a Virginia, sos una mujer muy fuerte, muy valiente. Seguí así, te quiero mucho, te extraño con todo mi corazón. Te quiero ver en la final, dalo todo, sos la mejor, sabelo siempre", fueron las palabras de Manzana a la comediante.

Mientras que Joel, le expresó: "Les quería mandar un beso a todos, en especial a vos, Vir, sabes que te quiero mucho y no te apures en salir que te quiero en la final como ganadora. Manzana y yo te bancamos a muerte y te esperamos acá afuera. Te quiero mucho".

Estos mensajes quedaron haciendo ruido en la mente de Furia y en una charla con Darío disparó: "Joel no conoce Virginia, le hizo dos té y le miró el culo un poco ¿ahora es la amiga? Discúlpame".

"¿Y Manzana? Le chupan la sangre. El pibito tiene 25 años, no entiende nada y esta le hace dos ojitos, le muestra los pechos, y el pibe ya cae", finalizó con total desprecio.

El video de la desoladora reacción de Furia en Gran Hermano tras el frío saludo de Mauro

La del jueves no fue una noche más en Gran Hermano 2023 (Telefe), dado que los participantes recibieron mensajes grabados de sus excompañeros de competencia y no pudieron evitar emocionarse. Tal fue el caso de Furia, quien fue el blanco de varios de ellos. Pero claramente ella esperaba el de Mauro Dalessio y no logró disimular su desilusión tras verlo.

Lo cierto es que el joven de Villa Urquiza y la jugadora más polémica de Gran Hermano vivieron un corto y explosivo romance que terminó de la peor manera en medio de agresiones de parte de la entrenadora, si bien a último momento Juliana se dio cuenta de sus errores con él pero ya era tarde dado que terminó expulsado del juego.

Así, ya pasada la medianoche y tras ver a casi todos sus excompañeros a través de la pantalla del televisor del living de la casa, la desoladora reacción de Furia ante el mensaje de Mauro se llevó todas las miradas.

La casa mira el saludo de Mauro Dalessio - captura GH2023.jpg

“Disfruten de estar adentro, es algo increíble. Yo estoy acá, me quería quedar, pero fue así”, fueron las primeras palabras de Dalessio. Al tiempo que concluyó advirtiéndoles “Acuérdense siempre: mente, corazón y adaptación, como dice Santi. Y les agradezco un montón por haberme querido conocer y darme la oportunidad de mostrarme. Un saludo y beso enorme a todos”.

Inmediatamente, las cámaras del reality enfocaron a Furia quien intentó mantenerse intacta pero no logró disimular su desilusión y tristeza al no recibir ni una palabra dirigida puntualmente a ella. Así, ante el aplauso de sus compañeros Scaglione se quedó inmóvil para ver el siguiente video de Licha.