El fuerte cruce entre Yanina Latorre y la hermana de Daniela Celis: "Nos estás boludeando"

Frente a esto, Nazarena Vélez le preguntó a la joven que opinaba de los dichos de su compañero. “¿Esto te lo dijo Thiago?”, le preguntó Mara a Pepe en primer lugar. En ese sentido, el panelista remarcó que era una fuente cercana y ella deslizó: “Ay, me matan tus fuentes entonces”

Pepe Ochoa Mara Celis

Acto seguido, negó dicha versión y fue entonces cuando Yanina Latorre decidió intervenir y todo se torno más picante. “Me parece que cuando te reís de Pepe y le decís si habló con Thiago, muchas veces el famoso miente como vos nos estás mintiendo ahora”, soltó.

“Ay Yani, siempre quise que me digas algo”, insinuó Mara y Yanina sentenció: “Mira, tu vocecita socarrona y como te estás riendo de nosotros me parece que no da. Estamos hablando desde la preocupación, no se manejó nada prolijo desde el primer momento y te estas burlando de nosotros. Si querés me empiezo a burlar de vos”.

“Para nada. Uy que fuerte. Discúlpame si te ofendí con algo de lo que le dije a Pepe, pero pregunté porque no estoy informada”, contestó la hermana de Daniela. “No preguntaste, porque antes dijiste que habías visto el programa y ahora te haces la boluda. Nos estás boludeando”, siguió la mujer de Diego Latorre.

“Para nada, si estás acostumbrada... perdóname, pero no te estoy boludeando”, arremetió la joven y entonces Yanina concluyó: “No estoy acostumbrada, es muy difícil boludearme y por eso te estoy poniendo un freno reina”.

Embed

Tras el anuncio del embarazo, se conocieron fuertes detalles de la relación de Daniela y Thiago

Este jueves Daniela Celis confirmó su embarazo de gemelos, fruto de la relación con Thiago Medina. Sin embargo, luego de la emotiva noticia, comenzaron las incógnitas sobre una crisis en la pareja.

“Él cumplió años hace dos semanas y desde ese momento no se vincularon más. Ella fue al cumpleaños pero no subió ninguna foto y tampoco le hizo alguna dedicatoria”, comentó al respecto Marcela Baños en LAM.

“Se siguieron mostrando en redes porque tienen negocios entre sí pero ya hace como dos o tres semanas que están separados. No lo dijeron al público por este motivo”, agregó.

Por su parte, el conductor Ángel de Brito reveló una charla que mantuvo con la ex Gran Hermano y replicó al aire sus palabras. “Ya está muy filtrado así que lo voy a contar. Es un embarazo de riesgo, no voy a hablar de Thiago, no estamos viviendo juntos y no voy a mostrar la panza”, leyó.

Minutos más tarde, aseguró que una fuente le envió más información y expresó: "Acá tengo detalles que me van llegando. En el cumple de Thiago ella vino con Romina Uhrig y se fue antes que todos, es más, ella llegó y no saludó a ningún familiar de él".