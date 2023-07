El gesto de acercamiento de Zaira Nara a Paula Chaves por un especial motivo tras la pelea que las separó

"A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación, no me gusta ventilar cosas no porque me haga la misteriosa, sino porque me duele y me afecta", precisaba la modelo con angustia.

Si bien la relación entre las dos no está bien, en las últimas horas se dio un acercamiento entre ambas desde las redes sociales por un motivo especial.

Filipa, la hija menor de Paula y Pedro, cumplió tres años y Zaira, que es su madrina, no dudó en saludarla desde Instagram, al reaccionar al posteo que subió Chaves a su cuenta.

La hermana de Wanda Nara puso me gusta a la publicación y además comentó: "La más hermosa", ante el video con fotos que subió Paula de su hija en el día de su cumpleaños.

¿Podrán recomponer la linda amistad que las unió durante años? Este pequeño gesto desde la virtualidad hace no perder las esperanzas por completo.

La angustia de Paula Chaves al dar detalles de su pelea con Zaira Nara

Paula Chaves dio detalles de su doloroso distanciamiento con Zaira Nara en charla con el ciclo LAM, América Tv, y no se guardó nada.

"Me pone un poco mal el tema, me angustia la situación, no me gusta ventilar cosas no porque me haga la misteriosa, sino porque me duele y me afecta", comenzó la mujer de Pedro Alfonso al ser consultada sobre cómo están las cosas con la madrina de su hija menor, Filipa.

"Es una relación que obviamente esta en un impasse como pasa en la vida en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir, es la madrina de mi hija, yo la elegí como madrina de Filipa. Ojalá en algún momento las cosas se puedan acomodar", dijo notablemente conmocionada.

"No paso nada específico como para ponerle un título y decir "pasó esto y por esto nos distanciamos", sino que fue una sumatoria de cosas", definió.

"Fue hace mucho tiempo que hablamos, el año pasado, fueron muchas idas y venidas. Venía de hace un tiempo", explicó luego de que Yanina Latorre le consulte si el detonante de su amistad fue la relación de Zaira con Facundo Pieres.

"No sabría decírtelo, no me interesa decir 'está todo bien, no pasa nada y está todo bien'... soy auténtica y se me nota, me duele y no se que va a pasar. Como las relaciones amorosas tienen impasses o tiempos, creo que la amistad es lo mismo, y la vida es así. No puedo decirte si es determinante o no", aseguró.

Cuando Estefi Berardi le pregunto sobre como es Zaira como madrina, prefirió no ahondar en detalles y se limitó a decir que es una situación dolorosa y que se distanciaron desde el año pasado. "Es algo que no es lindo", cerró.