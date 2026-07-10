Mónica Ayos y Diego Olivera contaron el detrás del video viral de su hija llorando por la Selección Argentina

Luego, la actriz explicó que, pese a vivir desde hace más de una década en México junto a su esposo e hijos, siempre procuró que los chicos conservaran un fuerte vínculo con la Argentina. La familia se instaló allí cuando Diego Olivera comenzó una exitosa etapa profesional como galán de telenovelas mexicanas.

“Se le pone un poco el foco aunque vivimos lejos y ella se vino a los seis años a México, pero me ocupé personalmente de que no olvide sus raíces”, expresó Mónica, al destacar el trabajo que hizo para mantener vivas las costumbres argentinas dentro del hogar.

Minutos más tarde, Diego Olivera se sumó a la entrevista mediante una videollamada y reveló cómo nació el video que terminó dando la vuelta por las redes. Según explicó, fue Mónica quien decidió registrar la reacción de su hija y, antes de publicarlo, le pidió autorización, sin imaginar el enorme alcance que tendría.

Con el buen humor que caracteriza a la pareja, ambos también se permitieron bromear sobre el ataque de nervios que sufrió Victoria durante el dramático encuentro frente a Egipto. “La terapia está preocupada, porque hace años que va a terapia, ja”, comentaron entre risas.

Al recordar las palabras que pronunciaba la joven mientras seguía el partido, Diego Olivera destacó la forma en que relataba lo que ocurría dentro de la cancha. “Es epopéyico, hasta literario te ofreció literatura”, lanzó entre risas. En ese instante, Mónica Ayos aclaró que su hija “hablaba del muro de los jugadores” mientras describía una de las jugadas.

El actor también confesó que el sufrimiento de Victoria terminó impactándolo emocionalmente. “Yo la vi tan angustiada que la empecé a abrazar por una cuestión de que empezaba a sufrir yo por ella, y no tanto por todo lo demás”, recordó sobre aquellos minutos cargados de tensión.

Sobre el final de la charla, el matrimonio reveló además que Victoria “vive sola hace dos años” y confirmó que, para el esperado cruce de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la familia no repetirá la cábala de reunirse para ver el partido todos juntos.

Cuál es el video viral de la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera llorando por la Selección Argentina

El miércoles de esta semana, Mónica Ayos compartió su cuenta oficial de Instagram el video de su hija Victoria sufriendo durante el partido que la Selección Argentina disputó ante Egipto días pasados, y hasta 10 minutos del final del encuentro perdía por 2 tantos a 0 hasta de un momento a otro el combinado albiceleste hizo una remontada histórica marcando 3 goles que le dieron la victoria y el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 que está disputando en Estados Unidos.

Sin intención alguna de mediatizarlo, lo cierto es que el llanto, los gritos, los rezos y súplicas de Victoria Olivera recitando estrofas del himno nacional argentino se volvieron virales en cuestión de unas pocas horas.