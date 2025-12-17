Se reveló quién sería la famosa señalada como tercera en discordia entre Araceli González y Adrián Suar

Cómo blanqueó el romance Adrián Suar con Rocío Robles

Adrián Suar decidió terminar con meses de rumores y versiones que circulaban tanto en redes sociales como en los programas de espectáculos sobre un supuesto romance con Rocío Robles. El actor y productor eligió hacerlo de manera pública, confirmando así lo que hasta ahora era un secreto a voces.

El blanqueo llegó a través de sus historias de Instagram, donde compartió la primera imagen junto a la periodista deportiva durante un viaje por Roma, Italia. Con ese gesto, dejó en claro que la relación existe y puso fin a las especulaciones que se arrastraban desde comienzos de año.

La postal no fue casual. En la foto, tomada de espaldas, se los ve abrazados y contemplando el Coliseo Romano: ella, con un look en tonos claros, apoya la mano sobre la espalda de él; él, con campera oscura y anteojos, observa el emblemático anfiteatro. Acompañando la imagen, Suar sumó una frase con su característico humor: “¿Cuándo termina la construcción?”.

Por su parte, la periodista replicó la historia en sus propias redes sociales, validando el blanqueo sin necesidad de agregar palabras y dejando así confirmada la relación.