Se reveló quién sería la famosa señalada como tercera en discordia entre Araceli González y Adrián Suar
Salió a la luz un dato impactante sobre Adrián Suar y una persona con la que habría estado el mismo día de su casamiento en 1997, mientras los medios realizaban una megacobertura del evento.
17 dic 2025, 10:00
Se reveló quién sería la famosa señalada como tercera en discordia entre Araceli González y Adrián Suar
Después de la conflictiva separación en 1997, era difícil imaginar que algo peor de lo que vivieron Araceli González y Adrián Suar en aquel momento se volvería a reeditar, pero esta vez, con mayor intensidad dada la repercusión que generan los medios y redes sociales cuando algo ocupa la opinión pública.
Entre tantos titulares que circularon sobre esta historia, Marcela Tauro reveló en Infama (América TV) un bombazo del lado del productor ocurrido en el momento del casamiento de la pareja, un detalle que podría volver a poner en debate la relación entre ambos y reavivar viejas polémicas.
“Yo cubrí el casamiento de ellos y fue rarísimo, porque había una invitada…que todos comentaban que estaba con él. Es una actriz seria que ahora está casada con otro. Es del estilo de Araceli. Lo que pasa que un poco antes ellos habían tenido unas peleas y separaciones ”, destacó la periodista en primer momento.
Luego, sumó más información sobre la persona en cuestión que podría ser, mencionando la inicial “A” y un nombre que empezaría con esa letra, que en redes sociales se rumorea con fuerza podría ser Andrea Pietra.“¿Empieza con A el nombre de la actriz?”, consultó Karina Iavícoli. Tauro respondió de manera contundente: “Sí”.
Cómo blanqueó el romance Adrián Suar con Rocío Robles
Adrián Suar decidió terminar con meses de rumores y versiones que circulaban tanto en redes sociales como en los programas de espectáculos sobre un supuesto romance con Rocío Robles. El actor y productor eligió hacerlo de manera pública, confirmando así lo que hasta ahora era un secreto a voces.
El blanqueo llegó a través de sus historias de Instagram, donde compartió la primera imagen junto a la periodista deportiva durante un viaje por Roma, Italia. Con ese gesto, dejó en claro que la relación existe y puso fin a las especulaciones que se arrastraban desde comienzos de año.
La postal no fue casual. En la foto, tomada de espaldas, se los ve abrazados y contemplando el Coliseo Romano: ella, con un look en tonos claros, apoya la mano sobre la espalda de él; él, con campera oscura y anteojos, observa el emblemático anfiteatro. Acompañando la imagen, Suar sumó una frase con su característico humor: “¿Cuándo termina la construcción?”.
Por su parte, la periodista replicó la historia en sus propias redes sociales, validando el blanqueo sin necesidad de agregar palabras y dejando así confirmada la relación.