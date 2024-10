El mensaje hot de la mamá de Tomás Holder para Yao Cabrera: "Menos palabras y más..."

“Tomás discutió con Yao Cabrera por mí. A lo cual, Tomás le puso un sopapo. Y Yao le contestó, ‘tu mamá en la cama pega más fuerte’”, afirmó la podóloga en una historia de Instagram.

Y fue por más: “¿Sabes qué, Yao? Chiquitito, bebé. El día que vos me tengas en una cama, no te van a quedar fuerzas ni para salir a contarlo. Entonces, mi vida, de ahora en más, menos palabras, más acción”.

Este video aparece tras conocerse fotos de Yao Cabrera y Gisela Gordillo como pareja, a los besos y muy abrazados dentro de una pileta.

La duras declaraciones de Tomás Holder contra su mamá: "Me robaba protagonismo"

Luego de su paso por el Bailando 2023 (América), Tomás Holder decidió alejarse de los medios para sanar su salud mental y se enfocó en una nueva vida dedicada a las redes sociales y hablar sobre hábitos saludables.

En medio de este proceso, el influencer habló con LAM (América) y tras reflexionar sobre la exposición que vivió en reality de Marcelo Tinelli, sorprendió con sus declaraciones al recordar las galas junto a su mamá, Gisela Gordillo.

"No entendía que quizás mi mamá esté, sentía que me robaba protagonismo. Pensaba 'che que locura ¿por qué mi mamá está acá haciendo lo que yo tengo que hacer?'”, reconoció Holder.

“En un momento sentí que todas las previas eran por ella, era todo ella. Entonces dije esto no es así, no está bueno. Yo quería hacer yo la previa, y la tercera gala que fui dije no estoy haciendo nada y, ¿Qué tengo? A mi mamá. Sentí que me robaba protagonismo”, amplió.

Sin embargo, aseguró que la relación entre ambos estaba bien y que el amor de la familia era más fuerte que todo. “Igual a mi mamá, la amo. Entonces después dije qué estoy haciendo, mi mamá es la que me trajo a la vida y me dio todo”, cerró.