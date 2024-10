El momento íntimo y hot que protagonizó Jimena Monteverde en el programa de Juana Viale: "Si se escapa..."

Ante esto, la cocinera intentó imitar el striptease del filme y uno de los botones de su camisa se desabrochó. "Cuidado, cuidado... No se vio nada igual", arrojó pícara.

Luego, Jimena Monteverde lo repitió pero de frente, los broches de su camisa volvieron a desprenderse y lanzó: "Re natural... Si se escapa, bueno... picos de rating".

La trama secreta detrás de la feroz pelea entre Maru Botana y Jimena Monteverde

Hace unos días, Jimena Monteverde dio una nota a Héctor Maugeri y se despachó contra Maru Botana. La cocinera reveló que su colega la bajó de un canal porque estaba por debutar con un nuevo programa y no quería competencia.

"Presentó varios pilotos hasta que le tomaron uno. Y pidió exclusividad. Ella quería ser la única al aire. Nosotros no podíamos estar más", reveló.

Este martes en Socios del espectáculo (El Trece) hablaron sobre el revuelo que se generó con las declaraciones de Jimena. "La culpa la tiene Maugeri", lanzó Rodrigo Lussich, en referencia a la entrevista que destapó todo.

Su compañero, Matías Vázquez, expuso una versión que explicaría el origen del conflicto entre ellas. “A mí la información que me llegó es que un auspicio tiene la culpa. Lo tiene el auspicio, ni Maugeri, ni nadie. Un auspicio, es tema de plata”, advirtió.

“Jimena Monteverde se quedó con una marca que tenía Maru Botana y hay un tema de guita importante”, remarcó el panelista.

Lussich, en tanto, señaló que todo se reduce a un tema de egos. "Maru tuvo un protagonismo como cocinera que no se veía desde Doña Petrona en la televisión. Llegó a medir y a protagonizar con un estrellato y una estelaridad que el resto, con todo respeto, por muy buenos profesionales que sean, tal vez no tuvieron. Entonces me parece que ahí también hay un tema de egos que no se lo perdonan. No le perdonan el éxito a Maru Botana”, sentenció.