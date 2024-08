El motivo de salud que llevó a Laurita Fernández a suspender la función de Legalmente rubia

image.png

"Informamos que la función de esta noche se encuentra suspendida por un cuadro gripal que afecta a la actriz Laurita Fernández. Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por los cuales fueron adquiridas", detallaron.

En este musical, Laurita Fernández interpreta a Elle Woods, el entrañable personaje de “Legalmente Rubia”. La obra está basada en la película del mismo nombre, que se estrenó en el año 2001.

Virginia Demo, Federico Salles, Mario Pasik y Santiago Raimundo acompañan a la actriz en escena.

Ivana Rossi, Georgina Tirotta, Lucien Gilabert, Camila Rosen, Carolina Mainero, Fernanda Provenzano, Martina Scigliano, Nicolás Villalba, Tatiana Luna y Nahuel Adhami completan el staff de esta mega producción.

Laurita Fernández reveló el profundo padecimiento que la llevó a renunciar a un importante proyecto

En una nota con Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Laurita Fernández contó que decidió renunciar a un proyecto por un profundo padecimiento.

"Al único laburo al que renuncié fue cuando hice la primera mañana de radio", recordó la protagonista del musical Legalmente rubia.

La actriz y conductora mencionó que sufría cada vez que sonaba el despertador. "Me di cuenta que no sirvo a la mañana. Admiro a las personas que se levantan a las 5 am", agregó.

Laurita contó que, como termina tarde con las funciones del teatro, su día comienza cerca del mediodía. "Si puedo, me levanto a las 10 o las 11 de la mañana", precisó.

La rubia reveló que su pareja, Claudio Brusca, tiene horarios muy distintos y hacen un esfuerzo para poder compartir más momentos juntos. "Estamos conviviendo. Y él se levanta re temprano. Llego y ya está en la cama. A veces, me espera, pobre", destacó.