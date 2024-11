El padre de L-Gante confesó su mayor preocupación de Wanda Nara y dio su sincera opinión de Mauro Icardi

“Pienso que Elian está contenido. Siempre que está en pareja, Elian se porta bien”, aseguró Prosi en su visita al programa Desayuno Americano, América Tv.

Y destacó sobre la relación de L-Gante con Wanda: “Ella tuvo la suerte de encontrarlo en este momento en el que él está haciendo las cosas a la perfección”.

“Después de esa experiencia de estar detenido cambió rotundamente su vida. Y ese famoso entorno no es como se lo pinta. El entorno de Elian somos diez personas, el resto es algo circunstancial”, reconoció el padre del cantante.

Y remarcó la importancia del manager de su hijo: "A Maxi le doy mi punto de vista, a veces soy la piedra en el zapato. Está las 24/7 con él y sé lo que lo cuida".

Consultado sobre si Elian se llegara a separar de Wanda, confesó cuál es su máximo temor: “Tengo miedo a la trascendencia si termina mal, ojalá terminen bien si se separan. Creo que esta relación es superior a las anteriores que tuvo Elian y que no lo va a perjudicar pero los chicos son impredecibles, más a esta edad. Esto puede durar un día, un mes, un año o cinco”.

Y sobre Mauro Icardi, ex de Wanda, sostuvo con sinceridad: "Se que Icardi es un buen chico de un barrio humilde, nadie le regaló nada y llegó donde está con sacrificio como hizo Elian para estar donde está".

Miguel recordó haber conocido a Wanda Nara en una visita que hizo a General Rodríguez y destacó: "Hace tres años que se conocen. Yo la conocí en una visita a Rodríguez en un asado en modo amiga".

Wanda Nara y L-Gante

La letal declaración del DT del Galatasaray sobre Wanda Nara: ¿qué dirá Mauro Icardi?

El director técnico del Galatasaray, Okan Buruk, habló sin filtro sobre los problemas personales de Mauro Icardi con Wanda Nara que, desde el comienzo de la relación, han afectado negativamente su carrera futbolística.

En recientes declaraciones del entrenador recogidas por Socios del espectáculo, El Trece, se supo que Buruk aseguró que “si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes ahora mismo. Quizás sería el delantero de la Selección argentina. Es posible que Icardi haya perdido muchas cosas en su vida por esto”.

Y tras relacionar los escándalos conyugales con el bajo rendimiento deportivo de Icardi, Buruk destacó su costado humano. “Es una persona familiar. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre le ayudamos. Lo más importante en la vida es la familia”, confió.

En tanto, el DT dejó en claro que si Mauro no logra estabilizarse emocionalmente le será muy complejo dar su mejor versión dentro de la cancha. “El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo. Ahora vamos a ver si hacemos posible que vuelva lo más rápido posible”, concluyó.