El palito de Ángel de Brito a Andrea Taboada tras su faltazo al festejo por los 2000 programas de LAM

Lo cierto es que desde las rede sociales, al conductor Ángel de Brito le preguntaron por qué Andrea Taboada, quien participó muchos años del programa, no estuvo presente en la fiesta.

Fiel a su estilo, Ángel de Brito no anduvo con vueltas y fue picante a la hora de referirse al motivo de la ausencia de la periodista al evento.

"Hola Angelito! Estuvo Taboada en la fiesta", le marcó un usuario de Instagram al conductor. Y el periodista reveló sin vueltas que Taboada había confirmado su presencia en el evento pero que luego faltó.

"Estaba invitada y conformó pero después nos plantó", lanzó picante el conductor sobre su ex compañera de ciclo, quien se despidió de LAM en junio del año pasado en medio de mucha emoción al aire.

¿Le responderá Andrea? Veremos...

Ángel de Brito contó cómo está su relación con Andrea Taboada y si le gustaría que vuelva a LAM

Aunque ya había anunciado oficialmente su nuevo programa de streaming por Bondi hace unas semanas, ahora Ángel de Brito habló en exclusivo con PrimiciasYa y reveló nuevos detalles de lo que será Ángel responde y anunció que estrena el próximo 29 de abril.

Esta semana hicieron la presentación de Bondi en la productora Mandarina Contenidos y el conductor de LAM contó todos los detalles. Si bien hace días dijo que Dalma Maradona lo acompañará en vivo por esta nueva plataforma, también contó que se suma Iván Ramírez, la periodista Mai Pistiner y tendrá a alguien más en su panel, o a unos cuantos.

"Hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo tuvimos en el antes y ahora estamos en el durante. Y ya que estamos llegando se van sumando cosas, horas de trabajo y después todo fluye. No todo los proyectos son iguales, esto no es LAM y no tiene que ver con el mundo del espectáculo en si, sino con los temas del día, lo cotidiano... Obviamente habrá noticias del día, columnistas, mucho humor ya que estará Iván Ramírez, Dalma Maradona hará su sección de series y películas, tendremos entrevistados y un poco de todo", manifestó en la previa al debut.

Luego, con respecto a Dalma Maradona sobre si costó convencerla a que se sume al aquipo, dijo: "Somos amigos y no costó convencerla. Hace años que la invito a que se sume como angelita y no se anima, va todos los años de invitada. Le dije que haremos algo parecido a lo que hacemos en la radio y que ya no tenía más excusas... Pero lo que a mí me pasa con Dalma en particular es que cuando viene a LAM no me dice 'no me preguntes por...' Siempre va dispuesta a responder todo, no se amordaza y eso me gusta".

También reveló qué invitados tendrá en este nuevo ciclo:"Lo vamos a tener a Suar, a Marcelo y con Susana estamos intentando tenerla. También ya hablé con Mirtha y van a venir muchos actores, cantantes y figuras que no se animan a venir a LAM porque es más picante y acá sera más tranquilo porque vamos hablar de su carrera".

Por otro lado, habló del éxito de LAM en América: "El balance de LAM en América es super positivo, es un canal muy dinámico porque yo me siento cómodo con un muy lindo equipo, me gustan mis chicas actuales y ya llegando a los 2000 programas en breve".