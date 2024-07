El reclamo de Rufina a Nicolás Cabré que lo hizo cambiar por completo: "Me tengo que adaptar"

“Lo que pienso, lo que creo, lo sigo pensando y lo sigo creyendo, es que son medio border a veces algunas cosas. Vos le estás abriendo la puerta a no sabés quién, pero es así, me tengo que adaptar”, comenzó contando el actor.

nicolas cabre rufina 3.jpg

Y amplió: “Hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo con las redes, pero también entendí que para Rufi significaba otra cosa y entendí que yo tenía que adaptarme a determinado tipo de cosas y ella estaba esperando que subamos una foto”.

“Una vez me preguntó: ‘¿Algún día vamos a subir algo juntos?’. Y subí una foto, que fue más fuerte que yo, y ella estaba de espaldas, yo alzándola. Pero después entendí lo que significaba para ella”, completó.

Rocío Pardo reveló intimidades de su relación con Nicolás Cabré y dejó expuesto al actor

Hace poco más de un mes Rocío Pardo y Nicolás Cabré blanquearon su romance y, lejos de ocultarse de las cámaras, ambos se muestran cada vez más enamorados haciéndose presentes en eventos y distintas salidas juntos.

Así las cosas, en las últimas horas la actriz dio una entrevista para la revista Hola! donde reveló algunas intimidades de la pareja, y dejó expuesto a Nicolás en ciertos aspectos.

Rocío contó que se conocieron en un evento, y admitió que la relación "va muy rápido". "Nuestros planes son muy caseros: pedimos comida y miramos una película, también amamos ir al cine. Somos sencillos, nos gusta estar en casa y no tomamos alcohol", sostuvo.

nicolas cabre rocio pardo 5.jpg

Luego, profundizó en Nico como pareja y confesó: "Es un amor, es extremadamente atento y no deja de sorprenderme todos los días. Nos hace mantener un juego de conquista diario, está en todos los detalles. Es una persona incondicional que me potencia a ser mejor todos los días".

"Hace poco logró lo que nadie pudo. Yo no soy de ir al gimnasio ni hacer ejercicio, y con la excusa de querer compartir cosas empecé a correr con él y participé por primera vez de una carrera. ¡Me llevó a comer un lomito como recompensa!", contó la bailarina.

Por otro lado, afirmó que tienen una linda convivencia y se animó a hablar sobre la idea de casamiento. "Hasta hace poco te decía que ni loca, pero cuando te ponés en pareja empezás a proyectar y a tener estas ideas. Creo que sería divertido, nos gustaría, supongo que sí", expresó.

Lo mismo con la maternidad, y aseguró: "Por el momento no siento el deseo de ser mamá, estoy disfrutando de otras cosas y tampoco sé si más adelante voy a querer. Quizás no me pase nunca y transite la vida compartiendo con la hija de mi pareja o con mis hermanos más chicos, o quizás en unos años cambie de opinión".