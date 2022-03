El video viral de Pampita siendo rescatada de un pogo

En el video que se hizo viral se ve cómo rescatan a la modelo levantándola en brazos y llevándola a otro lado. Ella reacciona de forma divertida, con calma y riéndose de la situación. La modelo estaba con amigos, sin sus hijos y sin Roberto García Moritán, su marido.

El cantante debió parar varias veces el show y pedirle al público que se tranquilicen un poco.

Conocé a Brisa Ardohain, la sobrina de 19 años de Pampita, que vino de La Pampa para cuidar a Ana

Brisa, la sobrina de 19 años de Pampita, dejó La Pampa para venirse a instalar a Buenos Aires y dedicarse al cuidado de Ana, la pequeña beba que tiene la modelo con su marido Roberto García Moritán.

Brisa es la hija de Leonardo, el hermano de la modelo que vive en Doblas, La Pampa, y tiene una gran relación con su tía quien le pidió nada menos que cuide a su bebita sobre todo mientras ella graba El Hotel de los Famosos, en Cañuelas, durante 12 horas.

"Hubo una conversación previa porque este proyecto me demanda mucho tiempo fuera de casa. Me voy muy temprano con Anita, vino mi sobrina Brisa de La Pampa para ayudarme con Ana. Me voy tempranísimo con la combi para allá. Estoy todo el día y después vuelvo. De lunes a sábado se graba", contó Pampita a Socios del Espectáculo.

El año pasado, en el aniversario de la muerte de Blanca, la nena que tuvo con Benjamín Vicuña que falleció a los 6 años en 2012, Brisa le dejó un sentido mensaje: "9 años mirando al cielo buscándote en cada estrella. 9 años que te siento lejos pero a la vez tan cerca. 9 años escuchando tu voz y tu risa tan contagiosa en mi mente, cada vez que me esperabas para jugar, bailar y hacer todo juntas, sin despegarnos. Te extraño y te abrazo al cielo, por siempre”.

Blanca era apenas 4 años mas chica que Brisa y habían tenido un gran vínculo durante su niñez.