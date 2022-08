Enterate cuál fue el último intento de Wanda Nara para salvar su matrimonio con Mauro Icardi

image.png

A fines de mayo, verano Europeo, decidieron hacer un viaje juntos y solos, para celebrar su octavo aniversario de casados. El destino fue África, donde ya habían ido años anteriores.

La idea era revitalizar la llama de la pasión, pero parece que eso no sucedió sino todo lo contrario, aunque para las fotos parecía todo ser todo un cuento de hadas. Al volver se fueron con los cinco niños a las Islas Maldivas y luego Wanda decidió seguir viajando sin él.

La rubia pasó unos días en Ibiza con su hermana Zaira, su mamá Nora Colosimo y sus dos hijas. Ya con mucha distancia de Mauro, publicando fotos muy sexys y sin dedicarle nada a su marido.

Hoy, Wanda viajó al país para sumarse al programa que conducirá Natalia Oreiro para Telefe y se había filtrado que Mauro no quería que ella esté sola en el país. En medio de este rumor de crisis se filtró una audio confirmando la ruptura.

Tras filtrarse anoche en LAM (América TV) un audio de Wanda Nara donde aseguró que vino a Argentina para iniciar los papeles del divorcio, Mauro Icardi volvió a dar señales de intentar frenar el impulso de la madre de sus hijos con quien viene atravesando una profunda crisis desde octubre pasado cuando se desató el Wandagate.

Así, tras haber sacado en el día de ayer su foto de perfil en su cuenta oficial de Instagram donde estaba junto a su esposa cambiándola por una suya de su infancia, esta mañana Mauro Icardi volvió a sorprender volviendo a poner como avatar una fotografía junto a Wanda Nara.

Lo cierto es que los rumores de crisis en el mediático matrimonio llevan largo tiempo dando vueltas, si bien la rubia y el futbolista dieron varias muestras de sus intentos por superar el quiebre que se produjo tras el escándalo que protagonizaron por el engaño -o intento- de Icardi a Wanda con la China Suárez allá por los meses de septiembre y octubre de 2021, en las últimas horas Nara confirmó vía mensaje uno de los motivos por los que está actualmente en Argentina: dar inicio a los trámites de divorcio.

Ese mensaje fue dado a conocer por el periodista Ángel de Brito desde su ciclo de América TV durante la noche del miércoles. Por ese entonces, Mauro Icardi -en Europa- había reemplazado en su perfil de Instagram su imagen junto a su esposa por una de su infancia. En tanto, pasadas unas horas y al haber estallado la confirmación del divorcio, tal parece que el jugador del PSG decidió emprender el operativo reconquista. Es así que optó por volver a fijar una imagen junto a la madre de sus hijas.

Pero eso no fue todo. Ya que además posteó una historia virtual que dice "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen". En tanto, desde el perfil de la rubia por el momento no hubo reacción ni declaración alguna sino solo historias de sus actividades en Buenos Aires, como su visita a su nuevo local de cosméticos, su incorporación oficial a 'Quién es la mascara' en Telefe o tan solo ella aspirando una alfombra.