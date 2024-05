Escandalosa versión sobre la relación de Furia y la producción de Gran Hermano: "Los amenaza"

“Me llega una información de Telefe, algo que hasta acá no se sabía. Obviamente me lo van a desmentir, pero me cuentan de la producción de Gran Hermano que están teniendo ciertos inconvenientes con Furia”, comenzó diciendo el conductor.

Furia vs la producción de GH

Y amplió: “Los inconvenientes, que por supuesto no se ven al aire, transcurren en el confesionario. No solo se queja, sino que Furia amenaza a la producción". "Es un personaje hermoso, está volviendo locos a los participantes, los panelistas y a la productores”, agregó picante.

Luego replicó el mensaje que llegó a celular y leyó: “Furia amenaza todo el tiempo a la producción, particularmente a dos muy conocidos para el medio, Graciano y Juan Manuel Méndez. La llaman al confesionario para bajarla y que se calme cuando ven estas situaciones de desborde, ¿pero ella que dice? que apenas la dejen afuera va a contar todo".

“Están muy preocupados, en general, no solo las dos personas que nombre, porque lo pueda a llegar a decir y por si miente también. Si ella mañana sale y dice algo, la gente le va a creer a Furia. Es un problemita", concluyó Ángel dejando sin palabras a todo el panel.

Alerta en Gran Hermano por un accidente que podría costarle una sanción a un participante

Esta semana, amigos y familiares de los jugadores de Gran Hermano se sumaron a la convivencia. A poco de la final del reality de Telefe, los productores decidieron darle la oportunidad a personas cercanas a los participantes para sumarse al programa.

A las pocas horas, los "nuevos" se metieron de lleno en el juego, empezaron a interactuar y armar estrategias. La casa recibió lo que estaba necesitando, un aire fresco, de renovación, con la incorporación de otras caras e historias.

Este viernes, en medio de una actividad, Mateo Zarlenga, el amigo de Nico Grosman, cometió un acto de impulsividad, que podría costarle su inminente salida de Gran Hermano. El muchacho empujó a Noelia, La Gata a la pileta.

Claramente, el joven quiso hacer una broma, no se percató que la cantante tenía el micrófono corbatero y la base con las pilas.

En más de una oportunidad, el Big les advirtió a los participantes que la destrucción de equipo, como cámaras o micrófonos, puede ser sancionado. Ahora, habrá que esperar para ver si el "supremo" -como le dice Santiago del Moro- analiza la situación y toma cartas en el asunto.