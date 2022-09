Estefi Berardi mostró los desubicados mensajes que le mandó Fede Bal

“Preguntale a Fede”, respondió Carmen, poniéndose al margen. “Ya le pregunté, me contesta con un sticker”, dijo Berardi con decepción, Carmel le pidió ver el sticker y la morocha se lo mostró.

“Le dije ‘no seas inmaduro, Fede, contestá’. Mirá lo que me pone. Le digo ‘Fede, ¿vas a hacer Sex?’, y me manda un sticker haciendo así”, sumó Berardi, moviendo la mano en posición horizontal.

“Y le puse ‘hablá. ¿Sí o no, te lo ofrecieron?’. Y me manda un nenito desnudo revolviendo un balde de pintura”, sumó Estefi, sorprendida.

“¿Por qué hace eso?”, le preguntó la panelista a la conductora indignada. “No puedo creer lo que te manda… porque es loco, a ver, sacalo al aire”, dijo Carmen.

Embed

Estefi Berardi reveló una situación de acoso que vivió con un representante

Este martes en LAM (América TV), en medio de un debate sobre la denuncia por acoso que enfrenta Gerardo Romano, Estefi Berardi sorprendió a sus compañeras al contar un episodio muy incómodo que vivió con un representante.

"Un representante me quiso encajar un pico contra una pared. Tuvimos una reunión en su oficina. El tipo, antes de irme, me quiso dar un pico contra la pared. Le grité: '¡pará!'. Y se corrió", narró la panelista.

Berardi sostuvo que ella no lo vivió como un hecho de acoso. "Para mí no fue un acosador... fue un boludazo", afirmó. Sin embargo, Yanina Latorre le explicó que ese hombre se sobrepasó y eso no tendría que haber sucedido: "Si estás en un contexto laboral y un tipo te pone contra una pared... No es un boludazo, es un acosador y vos no tenés por qué soportar eso".

Por último, la angelita remarcó que ella prefirió no avanzar judicialmente con el tema. "No me parece que es para escracharlo. De todos modos, no está bueno lo que hizo. Y le apareció otra chica, que lo denunció en la Asociación de Actores. Después tuve otro representante, que me dijo: 'vos lo tendrías que haber denunciado'", cerró.