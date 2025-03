Filtran detalles de cómo fue el picante encuentro entre Nora Colosimo y Mauro Icardi previo al cruce con Wanda Nara

"Tal como se había acordado, Nora Colosimo estaba en el colegio con la nena más chica y estaban esperando a Francesca que estaba por llegar de una salida educativa. Ahí es cuando se produce el primer altercado", detalló el letrado en charla con el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece).

Nora es la persona acordada por las partes para interceder para hacer entrega de las menores en un contexto de armonía y eso es lo que sucedió ese día.

"No es verdad que le dijo que las nenas iban con los perros o no iban. Simplemente le contó que las chicas querían llevarse a sus perritos, están las autoridades del colegio como testigo. Dijo eso y se fue", aclaró el abogado de Wanda Nara.

Sobre cómo estaba de ánimo Mauro Icardi en el colegio horas antes del escándalo, el letrado manifestó: "Él ya venía él con un estado de enojo previo, probablemente porque la resolución se conoció unos minutos antes y decía que no podría estar presente su pareja en estos días que estaba con las menores".

"Wanda me llama para avisarme que desde el colegio, le habían confirmado que se habían retirado bien y justo ahí me dice que estaban entrando las nenas al edificio. Entonces le pido que por favor intentara ver qué había pasado y empecé a escuchar llantos del otro lado del teléfono. Ahí me fui al edificio", confirmó Payarola.

Y luego de lo sucedido en el Chateau Libertador, el abogado sentenció: "El Juez de menores debe tomar hoy conocimiento del estado de las niñas para tomar una decisión".

Las gestos melancólicos de Zaira para Wanda Nara tras el difícil momento con Mauro Icardi

Wanda Nara vive horas complicadas después del último cortocircuito que tuvo con Mauro Icardi cuando se hizo presente el viernes por la noche en el edificio Chateau Libertador.

Allí se generó un tenso momento que quedó registrado en imágenes donde la conductora estuvo a los gritos y el futbolista luego de la intervención de efectivos policiales optó por retirarse del lugar con su auto.

En medio del nuevo conflicto, Zaira Nara acompaña a Wanda y a sus dos hijas después del escándalo con un claro gesto de apoyo desde las redes sociales.

Desde su cuenta en Instagram, la modelo compartió una imagen de niña junto a su hermana y recordó: "Nuestro cuarto", mencionando en la red social a la conductora.

Además, mostró el especial desayuno que le prepararon su hija Malaika y su sobrina Francesca, hija de Wanda: "Mali y Fran me prepararon el desayuno", explicó.

Luego, Zaira siguió compartiendo recuerdos de su infancia y mostró una imagen de sus inicios como modelo: "Mis comienzos...", reflejó con la imagen de la producción.

En tanto, desde que sucedió el escándalo con su ex, Wanda Nara optó por mantenerse en silencio desde las redes.

