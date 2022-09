Flor Peña celebra los 100 programas de LPA

En mayo de este año, bajo producción de Jotax, Flor Peña debutó con LPA, un ciclo donde con entrevistas, humor y todo el histrionismo de una gran capocómica.

image.png

Benjamín Vicuña reveló que tiene muchas ganas de volver a enamorarse

Hace unos días, Flor Peña recibió en LPA (América TV) a Benjamín Vicuña, su compañero en la película Miénteme (Amazon Prime Video), quien se refirió, entre otras cuestiones, a sus ganas de volver a apostar al amor.

Separado hace poco de Eli Sulichin, el actor confesó que "tiene ganas de pololear", una frase que en Chile se utiliza como sinónimo de "noviar", y aseguró que"me di cuenta hace muchos años que entiendo la vida en pareja". A su vez, se definió como "un romántico. Me gustan muchos las sorpresas, regalar cartitas, etc".

Atenta a los dichos del actor, Julieta Novarro, panelista del ciclo que conduce Flor Peña y una de las amigas más íntimas de Pampita, decidió dar su punto de vista sobre los dichos del ex de la China Suárez, y sentenció si era o no cierto que era un romántico empedernido.

Embed

Novarro, que conoce hace muchos años al ex de su amiga, y según revelaron en la noche de América "tienen mucha confianza", reafirmó lo que dijo Benja:"Es lo más romántico que hay en el mundo", reconoció sin dar detalles ya que, según contó, le prometió que no le iban a preguntar de otras cosas.

Miénteme, la película que protagonizan Benjamín y Flor, se estrena este miércoles y es una comedia que cuenta con un reconocido elenco argentino y chileno, dirigida por Sebastián Schindel.