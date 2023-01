Gran Hermano 2022: un nuevo grito del exterior generó incertidumbre entre Alfa y Camila

Romina se paró rápidamente del sillón, se acercó al jardín para escuchar mejor y agregó que mencionaron a Daniela, a lo que la morocha aclaró de inmediato que "mi nombre no lo dijeron".

Ante el silencio del resto de los presentes, el hombre de Tigre dijo lo que él creyó haber escuchado: “Alfa, te mienten. Camila, traidora”. Lattanzio, sentada enfrente, aseguró que no habían dicho su nombre, a lo que Walter insistió en que escuchó esa frase. Pero también agregó, con total desinterés: "igual, me chupa un huevo".

Ariel, Marcos, Lucila, Nacho y Agustín, también presentes en la escena, no emitieron opinión pero se mostraron confundidos con el grito.

Gran Hermano 2022: La Tora encaró a Camila y no se guardó nada

Esta semana, Camila Latanzzio y Lucila Villar protagonizando un fuerte cruce en la casa de Gran Hermano 2022. La Tora puede ni ver a la joven de Ituzaingó y se lo dijo en la cara.

"Vos estás diciendo que yo dije que ustedes me hacen bullying. Nunca en mi vida dije eso. Ni lo voy a decir porque es mentira. Que no me lleve bien con vos, es otra cosa. Y eso es meter cizaña. Por eso, te voté", expresó Camila, enfrente de todas las chicas.

En ese momento, La Tora la frenó y marcó sus diferencias. "Sos me votas y querés que te chupe el cu... y que esté todo bien. ¿Vos estás loca?", le recriminó.

"¿Y por qué no te puedo votar?", le dijo Camila. "Votame, pero después no me digas: 'Hola Torita, buen día'. No me digas 'hola, buen día'. Va a haber buena convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo", remató Villar, furiosa.