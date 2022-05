Grave acusación de Paulina Rubio en medio de un show

"Paren la música, paren la música", se la escucha gritar en inglés. "Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad", denunció frente a las miles de personas que asistieron al espectáculo.

Por el momento, Rubio no habló sobre el tema en sus redes sociales, sin embargo las imágenes y fotos sobre el supuesto acoso se viralizaron en la web. En este sentido, las imágenes disponibles no permiten ver con claridad el momento exacto en el que el integrante de seguridad habría acosado sexualmente a la cantante.