Julieta Poggio generó preocupación con unas alarmantes fotos

A las horas, Julieta compartió fotos, que generaron preocupación entre sus seguidores, y finalmente borró. De todos modos, Pochi de Gossipeame, capturó todo y lo reposteó.

"Julieta Poggio subió dos publicaciones a su perfil que parecería estaba llorando y después las borró.... Como que no quedan muy estables emocionalmente los hermanitos después de pasar por la casa", expresó la instagramer y subió las imágenes en cuestión.

Los seguidores de la ex Gran Hermano esbozaron todo tipo de versiones. Lo cierto es que, hasta el momento, Disney no explicó qué fue lo que ocurrió.

Daniela Celis confirmó la noticia más esperada en medio de su complicada relación con Thiago Medina

En Fuera de joda, el programa de streaming que hacen los ex Gran Hermano, Daniela Celis confirmó que está embarazada de Thiago Medina.

“Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció emocionada.

"Siempre soñé con este momento, siempre quise ser madre. Estoy muy contenta. Siempre quise ser madre joven", afirmó la exparticipante de la casa más famosa del país.

Previamente estuvo Pilar Smith, quien había adelantado la noticia, y le preguntó a Pestañela si estaba embarazada o no. Ahí, la joven oriunda de Moreno se quebró en vivo y se retiró del programa. Sin embargo, los exjugadores de GH, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar, y Smith decidieron continuar con la transmisión.

Tras el corte, la joven de 27 años volvió y confirmó su embarazo.