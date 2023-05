Juntan firmas contra Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 por un polémico motivo

Julieta estaría en consideración de la productora junto al Primo Marcos Ginocchio, último ganador de GH, para ser los protagonistas de la historia, algo que no cayó bien en muchas personas.

floricienta.jpg

En este contexto, se organizó una junta de firmas en el conocido sitio Change.org para que Poggio no sea la protagonista de continuación de Floricienta, la recordada ficción que protagonizó Florencia Bertotti en 2004.

"No queremos que Cris Morena ponga de protagonista a Julieta porque va a arruinar la tira, queremos a actores y actrices capacitados", expresa el texto publicado en el sitio donde ya llevan reunidos miles de firmas.

Cabe recordar que tras la finalización del exitoso reality, Julieta quiere continuar adelante con su carrera como actriz y fue José María Muscari quien puso sus ojos sobre ella para sumarla a alguno de sus proyectos: "Me encanta porque conjuga empatía y talanto", expresó públicamente el director teatral.

¿Qué te parece esta movida? ¿Tendrá resultados?

julieta poggio floricienta.jpg

Qué le respondió Julieta Poggio a Ana Laura Román tras su picante crítica

A través de sus redes sociales, Julieta Poggio le respondió a la panelista de La tarde del Nueve, Ana Laura Román, luego de haberla criticado por una nota que le dio al mencionado programa.

“¿Quién sos Juli Poggio? Primero, una maleducada con un caramelo en la boca. Yo paro y le pido que apague la cámara para sacármelo de la boca, y no camino con el notero. Contestó tipo telegrama”, había dicho Román después de ver el móvil con la finalista de Gran Hermano 2022.

“¿Sabés qué pasa? Que a veces en este medio, lamentablemente, se le da vida a gente que, la verdad, para mí, el único valor que tiene es haber estado en Gran Hermano seis, siete meses maquillándose", había agregado.

Embed

Disney aprovechó sus redes y le contestó a la panelista: "Los que me conocen saben que no salto con nada, pero quiero salir a responderle a esta señora, que tuve que googlear su nombre, porque no sé ni quién es, que se llama Ana Laura Román, si no me equivoco. Me pareció tan nefasta la nota que me hicieron en su programa. Dijeron que yo soy una maleducada por no sacarme un caramelito de miel que estaba comiendo. En los shows de Fuerza Bruta grito mucho, porque la música está muy fuerte y me quedé sin voz. Estaba yendo al programa de Georgina Barbarossa a la mañana, yo soy super responsable, siempre me gusta llegar temprano y hacer las cosas bien, estaba llegando un poco tarde porque llovía y había mucho tráfico y me estaba comiendo un caramelito de miel".

"Me calenté con esta señora, porque claramente no me conoce, y porque son muy haters los comentarios que hizo. Todos en el programa, eh. Diciendo: 'quién sos para abandonar el móvil'. Quiénes son ustedes para increparme en la calle y obligarme que me saque mi caramelito de miel, y contestar sus preguntas de bardo. No me preguntan sobre mi carrera. Ojalá lo puedan entender. Necesitaba contestarle a esta señora, porque horrible su nota", continuó en otra historia de Instagram.

Y no lo dejó ahí, Poggio expresó en otro video: "Primer punto. Maleducada sos vos, porque yo estaba llegando tarde a lo de Georgina, y les dije que no podía dar la nota. Y les chupa un huevo. Te ponen la cámara en la cara, te enchufan el micrófono, y yo contesté todo cortito, obviamente siendo educada, nunca trataría mal a nadie".