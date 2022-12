L-Gante, furioso con los medios: "Fue un invento lo que dijeron de mí"

Embed L-Gante habló en exclusivo con #Intrusos



"Este año la TV me hizo bullying".



"Fue un invento lo que dijeron de mí".



— América TV (@AmericaTV) December 5, 2022

Sobre el hecho en particular que trascendió en la TV, L-Gante aclaró: "No hubo ni un acercamiento a la verdad. No pasó lo que dijeron. Mirá si voy a patear un portón delante de una cámara seguridad".

Guido Záffora, en tanto, que estuvo invitado a Intrusos, ratificó la información que dio en Es por ahí. "Es algo que me llega de testigos que vieron lo que pasó", acotó.

Por último, L-Gante señaló que siente que hay cierta animosidad en su contra. "Siempre salen cosas malas. Nunca salen las cosas buenas. Este año la tv me hicieron bullying", cerró.

L-Gante a los gritos e insultos en el edificio de Wanda Nara

Mientras avanza en un gran proyecto para la televisión en 2023, Wanda Nara aprovecha sus días en Argentina para reencontrarse con los suyos.

En este contexto, Wanda estaba en su edificio Chateau Libertador, en donde había una reunión organizada por otros vecinos, y en la que L-Gante no estaba en la lista de invitados.

El cantante de cumbia 420 se acercó al edificio donde vive la rubia y se llevó la sorpresa de que no estaba en la nómina de nombres para poder ingresar, lo que desató su ira.

Embed Escándalo | Wanda Nara le prohibió la entrada a L-Gante a su edificio



Gritos y peleas en el departamento.



— América TV (@AmericaTV) December 2, 2022

El artista, al ser informados por los efectivos de seguridad que no podía ingresar, reaccionó a puro grito, insultos y patadas a los portones del lugar, según informó Guido Záffora en el programa Es por ahí, América Tv.

“L-Gante tuvo un ataque de nervios total, se pone como loco. Insultos, gritos y empezó a darle patadas al portón, se armó un escándalo con los de seguridad tremendo”, detalló el periodista.

“Hubo insultos, gritos, un escándalo. Me cuentan también que Wanda intentó salir del edificio y chocó un auto”, reveló el panelista.