Daniela Celis reveló los detalles más terribles de la internación de Thiago Medina: "Miedo"

“Él no recuerda nada del coma inducido. Entró al hospital consciente, hasta los 40 minutos que estuvo en el piso antes de que llegara la ambulancia también estaba consciente", precisó la madre de las gemelas Laia y Aimé.

Y contó cómo fue la charla con el testigo del accidente que socorrió primero a Thiago tras el choque con la moto: "Hablé con Raúl, cuenta que le apretaba fuerte la mano y le decía: ‘No me quiero morir, tengo dos hijas’. Me comuniqué con él y le agradecí en todos los idiomas”.

En ese sentido, Daniela Celis comentó que la primera intervención a Thiago Medina fue muy fuerte ya que todos los órganos de su cuerpo se vieron comprometidos.

“Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos. Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes 48 también evolucionó. El tercer día era como una mala y después una buena”, explicó Pestañela.

Luego comentó cómo fue que pudo verlo con los ojos abiertos y qué sintió: "Venía de días de evolución y un día me dicen: ‘Hoy está despierto’. De un día para otro. Tenía los ojos abiertos, y cuando le pregunté cómo fue para él, me dijo que lo primero que pensó fue en las nenas”.

Celis contó que estuvo contenida ese tiempo por sus amistades más cercanas: "Fue muy feo. Todos mis amigos venían un día por semana para ayudarme con la rutina. A Juli Poggio le tocaba los domingos".

Y destacó la fuerza de las cadenas de oraciones: "La fe mueve montañas y realmente pasó porque hoy está bien. Se me pone la piel de gallina porque es la primera vez en mi vida que no me sentí sola. Estaba en mi casa con las dos nenas y mi mamá que es una persona grande”, concluyó.

El conmovedor mensaje de Daniela Celis a Thiago Medina tras su milagrosa recuperación

Daniela Celis compartió en su cuenta de Instagram un posteo muy especial en el que se pueden ver imágenes inéditas de Thiago Medina junto a sus dos hijas desde el momento en que nacieron hasta llegar al esperado reencuentro después de casi un mes de internación.

La ex Gran Hermano acompañó la publicación con la la canción “Pa”, el tema que Tini Stoessel le dedicó a su papá Alejandro Stoessel en un momento muy delicado de salud.

“Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos”, expresó a flor de peil luego de la milagrosa recuperación del joven tras el accidente en moto.