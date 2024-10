La contundente opinión de Susana Giménez sobre su próxima invitada, Wanda Nara: "Es muy..."

Acto seguido, el cronista Alejandro Castelo le preguntó por la próxima invitada, la presentadora de Bake Off Famosos. “Me divierte Wanda Nara, es muy graciosa”, aseguró la rubia. Ahí, el notero le comentó de un mito que decía que "no hayan dos rubias en el canal". "Yo nunca dije eso en mi vida, sería una estupidez tan grande que me da vergüenza. Además, Wanda Nara está morocha y le queda brutal. Ya se lo dije el año pasado en el Martín Fierro, le queda fantástico", afirmó Susana.

Luego, le consultó cómo vivió la entrevista que hizo con el presidente Javier Milei. “Me fue muy bien, igual se tuvo que editar mucho porque duró como cincuenta minutos, se nos iba el programa. Es muy agradable él y su familia; estaba su mamá, Karina, su perro, el perro de Karina, no el de él", contó.

Por otro lado, dijo sobre la posible aparición de Pampita en su ciclo: “Me encantaría tenerla, pero no lo sé; acabo de hablar con Fede, le pregunté y me dijo que por ahora no. A mí no me sorprende que el amor se acabe; a mí se me acabó tantas veces”.

Wanda Nara confirmará la noticia más dolorosa sobre Mauro Icardi con Susana Giménez

Cuando todo parecía indicar que el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi transitaba por su momento de mayor crisis y distancia, Guido Záffora fue testigo de un sorpresivo encuentro entre la conductora de Bake Off Famosos, Telefe, y el futbolista del Galatasaray de Turquía.

Primero Laura Ubfal contó que Wanda estará invitada el domingo al living de Susana Giménez en una esperada charla mano a mano. "Le costó convencerla", precisó la periodista sobre las negociaciones para que la mediática esté con la diva en su vuelta a la televisión.

Luego el panelista de Intrusos, América Tv, recordó con sorpresa cuando fue hace unos días a un restaurante y minutos más tarde se sentaron a su lado la propia Wanda junto a Mauro Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella, y los vio muy compinches y buena onda.

"Wanda va a comer todos los fines de semana con Icardi. De hecho, me la crucé y estuve hablando con ellos. A mí la separación me da extraño, los vi yo", precisó Guido en el ciclo que conduce Flor de la V.

"Me siento en una mesa atrás en La Cabrera. Estoy en el lugar y llega Wanda con Icardi y literal se sientan al lado mío. Fue una situación incómoda, imaginate la cara de Icardi cuando me ve. Se sientan al lado y escuchas todo, él es muy fachero", continuó su relato.

Y remarcó cómo fue la divertida charla con ambos: "Wanda me tira una cuchara en la mesa y me dice: no me grabes. Le digo que no la estaba grabando a ella. Era sábado a las 12 de la noche. Y cuando me estoy yendo me saluda buena onda y me dice que era un chiste. Icardi y Wanda divinos".

Además, se mostró la imagen de ese momento de Wanda Nara y Mauro Icardi en su romántica cena que contó con Guido Záffora como principal testigo.