La crisis de Ricky Montaner que despierta alertas sobre su relación con Stefi Roitman

A través de sus stories de Instagram, junto con una selfie algo borrosa, Montaner expresó, angustiado: “Aún viviendo momentos difíciles”. Y, apoyándose en la religión, como suele hacer su familia, añadió: “Recuerda que Dios está en control y que todo va a estar bien”.

Stefi, por el momento, no se refirió a los dichos del jurado de La Voz Argentina 2022, y compartió como hace habitualmente, algunos momentos de su día a día a través de las historias en su perfil.

Incluso, recientemente, subió un video en donde se puede ver a Ricky junto con Mau disfrutando de un día soleado en la piscina de su hogar.

Marley reveló el código secreto que tiene con Ricky Montaner en La Voz Argentina 2022

En una nueva gala de La Voz Argentina 2022, Telefe, Marley dio la nota. El conductor presenta los momentos culmines del reality y ya, tras dos temporadas, tiene códigos con los jurados.

Entonces, fue en una de las presentaciones de los knockouts, que reveló el código secreto que tiene con los hermanos Mau y Ricky Montaner.

Esto sucedió durante el enfrentamiento del team de Lali Espósito y el de los hermanos. Mientras los concursantes Tomás y Lucas se disputaban un lugar en la siguiente etapa, Mau Montaner dio su devolución: “Para Tomás, cantar una canción de Sanz es tan difícil porque tiene una voz muy particular porque uno se siente un poco cojo y no lo sentí en vos”, le dijo a uno de los concursantes.

Siguió Ricky pero no para hacerles la devolución, sino para revelar el código con el conductor: “No sé si te has dado cuenta Ricky pero Marley y yo tenemos una seña y cuando tu dices todo lo que yo hubiera dicho él me hace así”, dijo haciendo una seña cerrando los ojos.

“Es como el envido, me hace seña y yo sigo con Lali”, admitió el conductor.