La dura advertencia de Gran Hermano a quienes incumplan las reglas: "Las sanciones serán..."

Ahí, Juliana 'Furia' Scaglione le preguntó si podía especificar qué es lo no se puede hacer. "Si ustedes hacen algo que está fuera del reglamento la sanción será económica", reiteró.

"Ejemplo: el micrófono, complot, algún agravio", enumeró la tatuada. "Correcto, muy buen ejemplo", expresó el dueño de la casa.

La terminante charla de Florencia y Nicolás por la entrada de Lucía a Gran Hermano: "Me cansé"

Si bien la relación de Nicolás Grosman y Florencia Regidor en Gran Hermano (Telefe) venía pasando por muchas idas y vueltas, el ingreso de Lucia Maidana en el último congelados, implicó un quiebre definitivo en la pareja.

Lo cierto es que antes de Florencia ingresara al reality, Nicolás y Lucia tenían una conexión romántica que culminó con la jugadora diciéndole “te espero afuera” al abandonar la casa. Esta frase se volvió a repetir en su fugaz entrada y la rubia decidió hacerse un paso al costado.

"Ya está, me cansé, me harta. Con lo único que me quedo tranquila es con que yo siempre te di todo y di lo mejor de mí para que sienta cómodo conmigo así que con eso estoy tranquila, no es problema mío. Todas las cosas que me dijiste que no te gustaban de mí intenté cambiarlas o calmarme un poco pero se ve que no funcionó, no pasa nada”, le dijo Florencia a Nicolás en una charla a solas.

Flor y Nico

En eso el sugirió que era imposible llegar a un acuerdo y ella manifestó: “No hay que llegar a un acuerdo, no es siempre así. Vos pensás una cosa y yo pienso otra, con lo que tenemos hacemos lo que podemos. No vamos a llegar a un acuerdo lamentablemente”.

“Relajate, vas a tener mil chicas para conocer. Yo también, ¿y qué te importa? Seguro alguna que te guste más que yo, y yo uno que me guste más que vos, como pasa siempre en la vida y no pasa nada. Esto te quedará de anécdota", sentenció.

A todo esto el joven permaneció en silencio y más que picante que nunca ella concluyó: "A vos se ve que te gustan de otra manera las chicas, que no sean como yo, otra personalidad o físicamente distintas...A mí me gusta que no sean cagones".