La emotiva despedida de Fabián Cubero del fútbol junto a Mica Viciconte y sus hijos: las fotos

Belu Lucius y Javier Ortega, Germán Paoloski, Ariel Puchetta, Cristina Pérez, Flor Torrente, Sabrina Garciarena y sus hijos, fueron algunos de los famosos que no quisieron perderse este evento histórico para el Estadio José Amalfitani.

Cabe destacar que debido a la pandemia por el Coronavirus, fue imposible realizar el evento tanto en el 2020 como en el 2021, y, finalmente, el cierre que Cubero merecía se realizó este fin de semana. (RS FOTOS)

Fabián Cubero

La confesión ultra hot de Fabián Cubero a Mica Viciconte para tener intimidad

En una divertida entrevista con Vero Lozano, Mica Viciconte y Fabián Cubero revelaron detalles sobre cómo mantienen encendida la pasión, sin caer en la rutina, tras el nacimiento de su hijo Luca.

En Cortá por Lozano (Telefe) dieron a conocer el mensaje ultra hot que el exfutbolista le deja a la panelista en el baño, notificándola de que quiere tener intimidad, luego de hacer un divertido juego de cambio de roles, recreando la escena.

Vero Lozano: -¿El mensaje es que te deja la tanga ahí?

Mica Viciconte: -Él me deja la ropa antes de que yo ingrese al baño.

Fabián Cubero: -Exacto.

Lozano: -Es un buen mensaje ese.

Viciconte: -Él deja la ropa. Tenemos una cajita con bastante ropa. Entonces, cuando yo me voy a bañar la deja ahí.

Lozano: -¿Y la deja todos los días?

Cubero: -Todos los días no. Los días que puedo…

Lozano: -¿Y siempre se acepta la sugerencia de la tanga?

Viciconte: -Sí, siempre.

Cubero: -Sí, sí, sí.

Viciconte: -Está bueno, sino es siempre la misma rutina. A veces me voy a bañar y ya tengo la ropa o me encuentro que está la bañera llena con sales.

Lozano: -Infiero que el espacio de ustedes es el baño…

Cubero: -No, la casa en general.

Viciconte: -Nos gusta salir de la rutina.

Lozano: -Y no perder esa complicidad fundamental.

Viciconte: -Pasa que alguna vez me he puesto alguno que no me favorecía, con dos colitas, y no querés salir del baño. Y le dije 'no, amor, no salgo'.

Cubero: -Yo la veo siempre linda. Siempre.