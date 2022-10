La explosiva confesión de Mica Viciconte: "Se prendió fuego y listo" 

Mica Viciconte Luca y FAbián Cubero.jpg Según reveló Mica Viciconte, el día de la madre -que fue el primero para ella- fue un día más.

Allí salió el tema de los recuerdos de infancia que muchos suelen tener cuidadosamente guardados, como el más preciado de los tesoros. Tal fue el caso de su compañero Nico Peralta, que aseguró: "Tengo de toda mi vida: cartas de la adolescencia, tarjetitas de los cumpleaños, boletines del colegio, el cordón umbilical, los dientes del Ratón Pérez. Tengo todo guardado".

Ese fue el disparador para que, sorprendida ante tal comentario, Mica Viciconte revelara que una vez prendió fuego todos los objetos y recuerdos físicos que la conectaban con su infancia. "Dale, ¿vos tenés todo eso? No, yo no tengo nada. Eso lo puse cuando hacía frío en el hogar y no quedó nada. Se prendió fuego y listo. Hay cosas que todo bien, ¿pero cuánto vas a guardar?", disparó sin vueltas.

"No tengo nada y no tengo problema en decirlo. Mi mamá tiró todo y yo lo guardo acá, en mi corazón. ¡Pero quemé todo! Solo hay algunas fotos en una caja que tiene mi mamá y nada más", concluyó despreocupada.

El video del tremendo susto al aire que sufrió Mica Viciconte: "¡Voy a llorar!"

Luego de la fuerte decisión que tomaron Mica Viciconte y Fabián Cubero respecto a su futuro tras una charla, la ex Combate pasó un momento de mucha tensión al aire en el programa Ariel en su Salsa, Telefe.

Mica Viciconte dejó en claro el terror que le tiene a las abejas y se mostró asustada al notar la presencia de una de ellas dentro del estudio de tevé.

mica viciconte 2.jpg Mica Viciconte casi entra en un ataque de pánico al ver una a abeja en pleno aire de Ariel en su Salsa (Telefe).

“¡Voy a llorar! Entré en pánico, estoy a un paso de irme a la mier..”, indicó la panelista. “¿Qué pasó, me perdí?”, preguntó el conductor Ariel Rodríguez Palacios.

“Yo te explico, Ari. Hay un animalito volando y ella le tiene fobia”, le explicó el periodista Nicolás Peralta. Y luego Mica amplió sobre este tema, que la aterra desde pequeña: “Nunca me picó una abeja, pero le tengo fobia desde chica".

"A Fabián le picó una abeja pero yo no me puedo ni acercar. No sé si le tengo alergia pero me dan pánico. Si ven que me voy, solo sepan que fue por ese motivo. Si se acerca, me voy y no acepto jodas con eso”, añadió la madre de Luca.