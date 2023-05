La explosiva reacción de Alina Moine tras ser señalada como la tercera en discordia entre Flor Vigna y Luciano Castro

Alina Moine y Fede Giuliani posteo romance IG.jpg

Además, Ángel de Brito, en sus historias de Instagram fue consultado sobre si Vigna y Castro estaban separados, y el conductor de LAM contestó en mayúcula: "No".

Quien agregó más información sobre este escándalo fue Pochi, de @gosiipeame. “Me preguntan si la mujer del enigmático con LC es Alina Moine, no sé de dónde surgió el nombre de ella. La 'Señorita M' de mi enigmático no es ella. Y aclaro, no es famosa”, afirmó la influencer.

Gossipeame .jpg

La primera foto de la amante de Luciano Castro durante el romance con Flor Vigna

Se conoció la primera foto de la amante de Luciano Castro durante su noviazgo con Flor Vigna, luego de los fuertes rumores de separación.

Hace unos días, Pochi, la instagramer de Gossipeame, había revelado en Entrometidos (Net TV), que la infidelidad habría sucedido durante el verano en Mar del Plata. “Ella se hizo la dura. Tardó tres minutos. Él la invitó a su casa. La señorita M tiene 40 años, es profesional, tiene tres hijos”, contó.

Y agregó la influencer: “Estos encuentros se dieron cuando Vigna no estaba en Mar del Plata. En ese barrio privado hay cámaras de seguridad”.

Nancy Duré, por otro lado, afirmó en Intrusos (América TV) que "el entorno íntimo íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra".