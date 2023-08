La firme postura de Pepe Cibrian, tras el cruce de Anamá Ferreira con Lali Espósito por Javier Milei

"La realidad es que Milei ganó, nos guste o no nos guste. El 30% de nuestros argentinos votó por Milei. Entonces si no estás de acuerdo con Milei, cosa con la que yo puedo estar de acuerdo o no, no soy partidario ahora, haré para que no gane. El otro hará para que gane ¿y eso está mal? Está muy bien", recalcó.

"Entonces por qué el que es distinto nuevamente los argentinos nos quejamos, en la política no paran de pelearse. ¿Por qué nos tenemos que pelear nosotros con Anamá Ferreira o con Lali Espósito? ¿Por qué? Ambas tendrán su razón", sumó.

El dramaturgo sugirió: "Lo que tenemos que hacer es leer las plataformas. Milei es el único que presentó sus plataformas, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, muchísimas, ¿verdad? Pero los demás no presentaron ninguna plataforma más que pelear entre ellos. No paran de joder peleándose. Es como una familia, papá y mamá se pelean. Además, estos papá y mamá los pago vos y yo, no es que nos pagan a nosotros".

"Cuándo vamos a escuchar gente que nos defienda de verdad. Entonces este hombre sale con un discurso para la gente que está hasta las pelo... estés de acuerdo o no. Pero después cuando vienen las elecciones él dice 'hay que sacar el Banco Central'. Entonces como yo voy a votar, digo: '¿estoy de acuerdo con sacar el Banco Central? Lo voto'. '¿No estoy de acuerdo? No lo voto'. Y si gana Milei, o gana la Bullrich o gana Massa, quien gane, nos tenemos que juntar por primera vez en serio a apoyarlos", expresó.

"Dejemos que hablen, que opinemos. Tenemos que opinar. Hemos opinamos en las votaciones, esto es una opinión y ganó por siete millones de votos. Pues ya está, no hay nada más que opinar. Ganó, podemos estar de acuerdo o no. Pero ya, por Dios", sostuvo.

Y ahí pidió: "Les pido por favor, somos argentinos. Tratemos juntos de sacar el país adelante para que no se vaya la gente. No quiero que se me vaya más gente de mi país. Los amo, me duele. Fuera del país somos extranjeros. Salvo este país que recibe a todo el mundo. Fuera del país sos sudaca, sos un pinche, sos siempre nada, aunque tengas el pasaporte, no me jodan".

"Tenemos derecho a opinar todos. Por favor, opinemos. No nos peleemos. Peleemos por defender cada uno sus ideas, no a costa de la opinión del otro. Tengo 75 años, estoy cansado de todo esto. Estoy cansado, me da igual, me iré muy pronto. Pero mientras tanto opino y hablo, y no desvalorizo a ninguno que dé su opinión, salvo que sea insultante. Es lo que han hecho ellos toda la campaña, todo el tiempo: insultarse", dijo indignado. "No nos peleemos más", cerró el autor.

Javier Milei apuntó contra Lali Espósito y los artistas "que viven del Estado"

El domingo, Javier Milei se impuso por amplio margen en las PASO 2023. El líder de La libertad avanza se impuso con el 30,04% de los votos. En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio, que obtuvo el 28,27%, con Patricia Bullirich como vencedora de la interna.

Después de conocerse el resultado de las urnas, Lali Espósito escribió un mensaje contundente en su cuenta de Twitter. "Que peligroso. Que triste", expresó, dejando entrever sus diferencias con el economista.

En una nota con Jonatan Viale para Radio Rivadavia, el economista Javier Milei se refirió al mensaje de la cantante y fue muy irónico: "Perdón, pero no sé quién es Lali Espósito".

"Es una cantante, actriz", le explicó el conductor. "Está bien, pero que se yo, yo escucho los Rolling Stones. Escucho los Rolling Stones o música clásica. No soy muy idóneo en música popular", remarcó el candidato a presidente.