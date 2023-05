La firme respuesta de Ángel de Brito ante la posible demanda de Fernando Burlando a LAM

Embed

"No nos digas qué es lo que tenemos que hacer, vos hacés tu trabajo y listo, y dejanos a nosotros hacer el nuestro, que lo hacemos más o menos bien", comenzó diciendo el conductor del ciclo de América TV, después de escuchar el audio de Moskita Muerta con Burlando.

"¿Por qué tanto nervio? Si no es el abogado. Sabía todo lo que se había dicho, pero no tiene nada que ver. Sabe todo lo que va a hacer Jey Mammon judicialemente, pero no tiene nada que ver. Después termina diciendo que es su estudio", sostuvo de Brito.

Yanina Latorre, en ese momento, acotó: "Para mí que me digan que van a notificar es una amenaza. Me están amenazando con un juicio ¿o no? ¿No dijeron que vas a amenazar con un palo verde?

"¿No se podía hablar?", se preguntó el conductor. "Aparte él nos va a decir que lo que podemos decir o no, cada día nos corta más la libertad de expresión y prensa", agregó la panelista furiosa.

"Burlando puede hacer lo que quiera en la Justicia o salir a declarar lo que quiera. Ahora decir lo que tienen que hacer los otros no. Nadie le dice a él lo que tiene que decir o no decir. Y esto él lo sabe perfectamente. Si alguien que conoce los medios es él. Y los ha usado en un montón de casos porque le servía, como en el verano. Y los usó a su favor. Y le levantó la imagen un montón", dijo de Brito.

Ángel de Brito le respondió a Jey Mammon y filtró la lista completa de personalidades que quiere llevar a juicio

Luego de que Jey Mammon reapareciera en una entrevista con Infobae y anunciara que le hará juicio a algunos comunicadores de televisión -entre los cuales se encuentran Ángel de Brito, Nazarena Vélez, Yanina Latorre, Karina Mazzocco, Flor de la V, Augusto Tartúfoli, el productor José Nuñez y la víctima Lucas Benvenuto- por las repercusiones que tuvo su caso con Benvenuto por abuso sexual, Ángel de Brito le respondió y fue determinante.

"Infobae publicó una noticia que es falsa, nadie fue citado. Hoy me encargué de hablar uno por uno", dijo de Brito en LAM (América TV).

"La gente que lo mandó... se lo mandó a varios periodistas porque están buscando las direcciones. La mía se las entrego yo, me escriben un WhatsApp y se las doy, así me mandan la notificación. Y encantado voy a la Justicia a responder todas las dudas que tengan", aseguró el conductor.

Además, remarcó que Fernando “Burlando, a pesar de decir que no es su abogado está detrás de esto. Seguramente le puso algún abogado”.

Según Ángel, en la nota que le hicieron al ex conductor de La Peña de Morfi (Telefe), "anuncia esta falsa noticia que es que ya hay audiencias, pero no hay ninguna, vendrán seguramente, bienvenidas ellas". "Pero bueno... así mentía Natalia Volosin (la periodista que lo entrevistó para Infobae) y Jey Mammon", agregó antes de presentar en su programa un fragmento de la nota que le hicieron a Mammon.

Jey Mammon dijo en la entrevista: "Tengo anotadas las peores cosas que han dicho algunos comunicadores. ¿Lo puedo leer? Me parece una barbaridad que una persona invente una historia y vaya a hacer una denuncia cualquiera. Y que después comunicadores frente a eso vayan y digan: 'Jey Mammon es un abusador, es un violador, es un cínico, es un monstruo, es un hijo de p.... Lucas tiene todas las pruebas para acreditar que tenía 14 años, las pruebas están arriba de la mesa'. Todo esto lo dijeron comunicadores".

También dijo que presentó demandas millonarias, de aproximadamente de un millón de dólares cada una, contra el denunciante, productores y comunicadores que según él lo acusaron falsamente.

De Brito, para cerrar con el tema, sostuvo: "No me voy a retractar ni en pedo. Lo que opino es eso, opinión. Los datos están".