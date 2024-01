La firme respuesta de Flor Vigna a Sabrina Rojas al hablar de su relación con los hijos de Luciano Castro

En tanto, luego de que Sabrina afirmara que Vigna no tiene contacto alguno con sus hijos, la actual novia de Luciano Castro respondió tajante: “Yo sí conozco a los hijos y los veo, pero trato de no hacerlo parte de las notas y de hacerlo televisivo. (Luciano y Sabrina) se reparten los días con sus hijos, yo no opino para nada en eso; y los días que Lu está con los nenes si yo puedo estar, estoy. Y los días que él a veces no está con los nenes, viene a dormir a casa”.

Flor Vigna salió al cruce y le respondió a Sabrina Rojas - captura LAM.jpg

Asimismo sostuvo que “A Lu le recontra entran las balas, le tirás una bala y le re duele. Yo creo que pronto se va a arreglar todo entre ellos”; así como ante la pregunta de si le duelen las declaraciones de Sabrina, Vigna una vez más respondió tranquila: “No porque yo sé que esto después pasa y cuando la veo en alguna fiesta es una linda mujer, no es una mujer que me tire cizaña todo el tiempo. Si ahora hay algo que está dolido adentro, tiene más que ver con ellos que conmigo. Yo soy nueva en la historia".

Por último, Flor Vigna concluyó sincera: “Siempre tratamos de estar en bien. No te voy a mentir, hay ciertas cosas que con Lu hablamos, lo público termina entrando un poco en la relación. A veces hablamos de ciertas cosas porque estando en la relación con él, me llegan cosas que no tengo nada que ver. Sé que él es un excelente padre. Siempre que estuve con él y sus hijos, fue admirable. Siento que hay algunos tires y aflojes que van a ir mejorando”.

Sabrina Rojas ubicó a Flor Vigna tras defender a Luciano Castro: "No tiene vínculo con..."

Sabrina Rojas dio una nota con Intrusos, América Tv, donde le respondió fuerte a Flor Vigna por defender a Luciano Castro en su rol de padre.

"Él lo da todo por sus hijos, se desvive por ellos. Siento que fue un poquito injusto todo", dijo la novia del actor por los posteos de Rojas criticando al padre de sus hijos.

Ante esto, Sabrina Rojas comentó contundente: "Dios, ¿Qué te puede decir? No tiene vínculo con mis hijos así que no creo que esté muy al tanto como es Luciano como papá. Ella hace meses que no ve a mis hijos, no sabe ese costado de papá de Luciano".

"Está de novia con la versión de Luciano de novio, cuando estás en esa versión, la vida es re linda. La vida es mucho más profunda que sólo la versión novio, la vida en pareja es otra", afirmó la actriz.

"Luciano es un buen papá, que se equivoca mucho, pero nunca dije que es un mal padre", remarcó Sabrina. Y añadió: "Por algo será que no quiere hablar. Yo lo miro y sé lo que piensa".

Y en cuanto las palabras de Flor Vigna, Sabrina Rojas sentenció: "Me sorprende que hable cómo es papá porque cuando no sabés cómo es con sus hijos no tenes mucho para opinar. La recibí en mi casa con cariño y ella es muy amorosa cuando los ve a mis hijos pero de repente ese vínculo se perdió. Hay mil maneras de estar presente si estas ocupada".