La furia del ex Gran Hermano Joel Ojeda tras el allanamiento en su casa: "Los narcos andan libres y campantes"

Y en ese sentido cuestionó: "Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿no les parece? Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes".

"Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes. Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados. Gracias y buen Jueves", concluyó indignado Joel Ojeda.

Los detalles del allanamiento en la casa de Joel Ojeda

Ángel de Brito comentó a través de su cuenta de X los detalles del allanamiento y detención del ex Gran Hermano Joel Ojeda, que ocurrió en el barrio de Muñiz, en el partido de San Miguel, y estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel.

Joel Ojeda ya había sido notificado en la sede de la Lotería hace cinco meses, pero a pesar de ello, continuó promocionando juegos de azar ilegales en sus redes, indicó el conductor de LAM (América Tv) en su posteo.

Utilizando su reconocimiento mediático, Joel Ojeda tenía llegada a más de 460 mil seguidores en las redes. La Lotería de la Ciudad ha realizado más de 30 allanamientos ordenados de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro.

A su vez, unos 2300 perfiles y publicaciones fueron bloqueados y se enviaron cerca de 100 cartas documento. En el allanamiento en el domicilio del ex Gran Hermano se encontró dinero en efectivo y computadoras que serán peritadas.

