La furia del ex Gran Hermano Joel Ojeda tras el allanamiento en su casa: "Los narcos andan libres y campantes"

Joel Ojeda fue noticia este jueves luego de que trascendió de un allanamiento policial en su domicilio en San Miguel en una causa donde se investiga la promoción de juegos de azar ilegales a través de las redes sociales.
Joel Ojeda se refirió en las redes sociales al allanamiento policial en su domicilio en una causa que se investiga la promoción de juegos de azar ilegales.
En el programa Intrusos (América Tv), la periodista Andrea Taboada detalló que el ex Gran Hermano se expone por la imputación de la causa a una pena de 3 a 6 años de cárcel por promocionar apuestas ilegales en forma virtual.
Joel Ojeda se encuentra en libertad y desde su cuenta en X cuestionó el importante operativo policial montado en su casa y aclaró que se llevaron el celular, computadora y 400 mil pesos que eran la jubilación de su madre. Además, indicó que este viernes se presentará en sede judicial para aclarar la situación.
"Nunca estuve detenido, ni esposado. Si allanaron mi casa 12 personas para buscar quien sabe qué, por supuesto no encontraron nada. Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja", indicó el ex participante del reality.
Y en ese sentido cuestionó: "Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿no les parece? Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes".
"Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes. Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados. Gracias y buen Jueves", concluyó indignado Joel Ojeda.
Ángel de Brito comentó a través de su cuenta de X los detalles del allanamiento y detención del ex Gran Hermano Joel Ojeda, que ocurrió en el barrio de Muñiz, en el partido de San Miguel, y estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel.
Joel Ojeda ya había sido notificado en la sede de la Lotería hace cinco meses, pero a pesar de ello, continuó promocionando juegos de azar ilegales en sus redes, indicó el conductor de LAM (América Tv) en su posteo.
Utilizando su reconocimiento mediático, Joel Ojeda tenía llegada a más de 460 mil seguidores en las redes. La Lotería de la Ciudad ha realizado más de 30 allanamientos ordenados de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro.
A su vez, unos 2300 perfiles y publicaciones fueron bloqueados y se enviaron cerca de 100 cartas documento. En el allanamiento en el domicilio del ex Gran Hermano se encontró dinero en efectivo y computadoras que serán peritadas.