La impactante revelación de Camila Homs al presenciar el cara a cara entre Sabrina Rojas y Flor Vigna

Después de un incómodo silencio, las chicas, Sabrina y Flor, hablaron del buen vínculo que tienen y si bien destacaron que no son "íntimas" lo más importante para ellas es el bienestar de los chicos. Cabe recordar que Rojas tuvo con Castro a Esperanza y a Fausto.

Ahí, la ex de Rodrigo De Paul, impactada por la situación, expresó: "Me quedé escuchando anonadada. ¿Esto sucede en la vida real?". Dumas, entonces, le preguntó: "¿Te imaginás, Cami, tomando el desayuno con tu nuevo novio (José Sosa) y tu ex?"

"Sería lo último que me imagino", respondió. "Pero tal vez sucede más adelante", acotó Rojas. "Sí, seguro, no cuánto tiempo estaban separados ustedes", dijo Homs. "Nosotros hacía dos minutos que estábamos separados", contó entre risas Sabrina.

Para la participante del Bailando 2023 la separación con De Paul fue un duro golpe: tuvo que rearmar su vida sola con sus dos hijos y meterse de lleno en el medio.

El curioso método anticonceptivo que usan Flor Vigna y Luciano Castro

En un posteo en su cuenta de Instagram, Flor Vigna abrió una caja para recibir preguntas del público. Entre cientos de consultas, la cantante y actriz decidió responder una sobre un tema íntimo.

"Flor, ¿con qué método anticonceptivo te estás cuidando?", le preguntaron a la figura del Bailando 2023, que no tuvo tapujos en contestar y lo hizo con una foto, en la cual muestra un anillo, un método anticonceptivo no tan conocido.

"Tomaba pastillas, pero me hacían muy mal. Lo cuento porque me parece importante la conciencia de cuidarse. El anillo se usa tres semanas y se descansa una. Pregunten porque a mí me re funciona. Incluso lo dan gratis en algunos centros de salud", detalló Flor.

El anillo vaginal (también conocido como anillo intravaginal o sistema de liberación vaginal) es un método anticonceptivo hormonal de larga duración. Consiste en un anillo de plástico flexible de unos 5 centímetros de diámetro que, colocado en la vagina, libera hormonas femeninas idénticas a la píldora anticonceptiva (etonogestrel y etinilestradiol) en dosis bajas y constantes y que, absorbidas por la mucosa de la vagina, impiden la ovulación.