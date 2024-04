La mujer que denunció a Gonzalo Valenzuela le respondió al actor: "Tú sabes lo que me hiciste"

Y remarcó: "En mi país, sobre todo, es tabú este tema. Yo recibí muchos juicios de por qué me fui a meter en ese lugar, de que me callara". Acto seguido, la mujer contó cuándo decidió hablar del presunto abuso: "Recién en octubre hago un video en mi Instagram, que no es una cuenta de influencer ni nada, yo hago mi video, y ahora reflotó porque él respondió".

Inmediatamente, la periodista Larghi le consultó si tuvo alguna posibilidad de hablar con Valenzuela. "Yo conseguí su teléfono y le mandé un mensaje super duro, eso fue hace mucho tiempo atrás. La única condición que me pidió mi amigo con darme su teléfono fue que yo lo bloqueara de vuelta. Yo puse la denuncia en marzo, hice el video en octubre y estamos a marzo. Ha tenido un año para demandarme por injurias y calumnias y no lo ha hecho", le respondió.

Luego, Rocha reflexionó sobre el tiempo que le lleva a una víctima poder contar lo que vivió. "Aprender de sexualidad, de abuso, de los tipos de reacciones, porque también me dicen y por qué no te defendiste. ¡Porque uno queda paralizada!", expresó.

Hacia el final de la nota, la denunciante miró a cámara y le habló como si fuese Valenzuela: "Tú sabés lo que me hiciste. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, esto no va a quedar así. Vamos a ver qué dices tú. Qué detalles das, qué razón tendría yo para mentir en algo tan grave. Hasta que la muerte me llegue, yo voy a decir lo que realmente pasó".

El fuerte testimonio de Gonzalo Valenzuela sobre la enfermedad que sufre su hijo Silvestre

Gonzalo Valenzuela participó de una campaña de concientización sobre la epilepsia, enfermedad que sufre su hijo Silvestre, fruto de su relación con Juana Viale.

Se trata de uno de los tres hijos hijos que Manguera tuvo con la actriz y conductora. Ambos también son padres de Alí y de Ringo, quien murió durante el parto en mayo de 2011.

En diálogo con la reconocida neuróloga Keryma Acevedo, el actor explicó en 2023 que el adolescente de 16 años padece epilepsia y dio detalles de cómo descubrieron el diagnóstico, testimonio que puede servir para todos los padres que pasen por una situación similar.

gonzalo valenzuela silvestre.jpg

Valenzuela contó que el primer episodio de Silvestre ocurrió en 2020 y recordó cómo fue ese difícil momento: “Desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible”.

“(Silvestre) Estuvo inconsciente mucho rato después del ataque. Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados”, siguió con su fuerte relato.

Luego de las atenciones de urgencia esa misma noche, se determinó el diagnóstico de epilepsia -trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo- que sufre Silvestre.

En dicha campaña de concientización, el actor chileno de 46 años aseguró que quienes sufren esta condición pueden vivir una vida plena y normal, siempre y cuando se informen al respecto.