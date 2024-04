La propuesta de Sabrina Rojas a Marcelo Tinelli en medio de rumores de crisis con Milett Figueroa

Marcelo envió un mensaje de audio a la producción de Pasó en América y le hizo una importante aclaración: "¿Cómo anda Tartu, querido? ¿Cómo anda Sabri? ¿Qué dice Sabri? Veo que anda en comidas con gente, que la involucran con gente, yo la banco, es mi amiga. Escuchen, no entiendo, ¿ustedes van a seguir ahí?, ¿no van a entregar el horario? Miren que vuele el Bailando y los mando de 4 a 6 de la mañana en vivo".

Después de escuchar al conductor, Sabrina le contestó tajante. "De acá no nos movemos. Si viene el Bailando, Tartu y yo vamos al jurado. Y otra cosa, no estoy en comida de nada, Marce. Presentame a un amigo y vamos los cuatro a comer, con Milett a Punta del Este", fue la respuesta de la diosa.

La sorpresiva reacción de Sabrina Rojas cuando el preguntaron por su romance con Juan Martino

Días atrás, el ex integrante de El hotel de los famosos, Juan Martino, compartió una foto en un sillón junto a Sabrina Rojas. De inmediato, la imagen generó rumores de romance del modelo con la conductora de Pasó en América.

En una nota con Intrusos, la actriz habló sobre su relación con el muchacho en cuestión. "Me causa curiosidad cómo de una simple foto arman una novela", exclamó, desligándose de las versiones de amorío.

Sabrina indicó que, aunque en la foto están solo ellos, esa noche estaban acompañados. "No estábamos solos", advirtió, pese a que soltó una risa poco convincente.

"Yo tengo una amiga que picotea con un amigo de Juan. Lo conocí hace poco por estos chicos. Hemos ido a comer a la casa de Juan. El fin de semana hablamos para hacer algo... pero en realidad los que se vinculan son nuestros amigos", agregó.

Al finalizar, la actriz dejó entrever que hay cierta química entre ellos y advirtió que no descarta volverlo a ver. "Nos estamos conociendo por casualidad. Hay buena onda. Puede ser que me vuelven a ver con él o no", sentenció.