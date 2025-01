La reacción de L-Gante cuando le regalaron una hamburguesa tras los chats virales de Mauro Icardi con Wanda Nara

“¿Cómo viviste que Wanda filtre los chats con Mauro?”, le preguntó el cronista del ciclo de El Trece al referente de la cumbia 420.

L-Gante no se sorprendió con el tema y contestó sin vueltas: “No le doy bola a todo eso. No me causa nada. Es una pelea de ellos... Son chiquilinadas, cosas chiquitas que estorban un poco”.

Acto seguido, el periodista descolocó al artista con un regalo. “Te quiero dar un regalo y espero que te lo tomes bien, es un chiste de lo que estuvo pasando. Abrilo”, le dijo.

Relajado, L-Gante aceptó el obsequito y sumó una cuota de humor. “¡La hamburguesa! Espero que no le hayan echado nada. Es la verdadera hamburguesa”, remató.

La inesperada respuesta de L-Gante cuando le consultaron por los picantes chats de Wanda Nara y Mauro Icardi

L-Gante habló este martes en Intrusos (América) sobre su repentina separación de Wanda Nara y se animó a dar su opinión acerca de los polémicos chats entre la conductora y el futbolista Mauro Icardi.

Sucede que en las últimas horas se filtraron nuevos chats entre Wanda e Icardi que se volvieron virales en las redes sociales por las insólitas frases que utilizaba el futbolista para reconquistar a la madre de sus hijas.

“Te hacés la mala conmigo. ¿Nos das una oportunidad? Que quier cog… y llenarte toda de leche la hamburguesa. ¿Me dejás?”, fue una de las comentadas.

No obstante, el cantante de cumbia 420 admitió: "Mis amigos no se meten, no opinan porque son super respetuosos. Sí nos reímos un poco con lo que se dice... los memes de Facebook".

"La leche en la hamburguesa, todas esas cosas... obvio que nos reímos, es buenísimo", reconoció Elián tomándose la situación con humor.