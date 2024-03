La sincera confesión de Licha cuando le dijeron que Furia estaba enamorada de él en Gran Hermano

“Furia es hipnótica. Ella es muy divertida. Hasta cuando me atacaba de a ratos, cuando te hace la voz de bebé...”, remarcó Licha sobre el vínculo que generó con su compañera de reality.

A lo que Pía Shaw observó al hueso: “A mí nadie me saca de la cabeza que Juliana está enamorada de vos. La sensación es que te sacó a vos y a todas las minas que estuvieron alrededor tuyo”.

Y agregó: “En algún momento tenés que haber sentido que ella gustaba de vos”.

A lo que el participante de GH aseguró: “Yo traté de ser muy respetuoso con ella porque realmente sentía que le pasaban cosas conmigo. Yo le dije a Furia que estaba seguro de que nos llevaríamos bien afuera".

licha furia gran hermano 1.jpg

La picante teoría de Furia sobre una decisión de Gran Hermano que puso en alerta a Rosina

la casa de Gran Hermano se reconfiguró con el ingreso de nuevos participantes y la vuelta de Denisse González y Sabrina Cortez, que ganaron el golden ticket para tener una segunda oportunidad en el juego.

Furia, como experta estratega, analiza cada mínimo detalle. En una charla con Rosina Beltrán, la personal trainer advirtió que le pareció extraño no ver entrar a Lucía Maidana, que se fue hace poquito del reality por decisión de la gente.

“¿Por qué no la dejan entrar a Luchi? No me cierra...", le dijo Juliana Scaglione a la uruguaya, que reconoció sentirse también desconcertada. "Habrá saber qué estará pasando afuera...", sumó la morocha.

En Twitter, el video de la conversación entre Furia y Rosina fue bastante comentado. Un usuario se animó a arriesgar una teoría que explicaría por qué la producción no dio luz verde al reingreso de Lucía.

“Por chorros y homofóbicos no la dejan entrar... por chorros y homofóbicos”, señaló, un fan de la salteña.