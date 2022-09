La tajante respuesta de Fede Bal ante los rumores de casamiento con Sofía Aldrey

Fede Bal JPG.jpg Ante los rumores de casamiento secreto con Sofía Aldrey, Fede Bal aclaró los tantos en Mañanísima (Ciudad Magazine).

En tanto, en las últimas horas al circular con fuerza la versión de casamiento secreto entre Fede Bal y Sofía Aldrey, desde Mañanísima Estefi Berardi se hizo eco, y su compañero Pampito no dudó en consultárselo en pleno aire. Así, la respuesta llegó al día siguiente vía WhatsApp frente a la propia Carmen Barbieri.

Fede Bal - No me voy a casar.jpg Fede Bal aseguró que por el momento no tienen pensado casarse con Sofía Aldrey.

"Tiene que contestarme los mensajes mamá, no está bueno que me hable en vivo. Yo tengo una mamá afuera de Carmen Barbieri y todo su trabajo en la televisión", disparó picante Fede en primer lugar. Pero luego yendo al grano despejó toda duda. "No me voy a casar, por el momento no tenemos planes, estamos muy bien así. Yo estoy viajando mucho, muchas veces me acompaña y la plata la gastamos en compras en los viajes en lugar de hacer un casamiento", aseguró el hijo de Santiago Bal.

Y como todo un caballero que es, Fede Bal le pidió disculpas a Berardi por desmentir su información. "Perdón Estefi por desmentirte. Es muy feo cuando alguien tira una data y algún famoso te desmiente", concluyó Federico.

Fede Bal reveló el motivo por el cual no sube fotos con su novia Sofía Aldrey

Fede Bal y Sofía Aldrey ya llevan un largo recorrido juntos. Se conocieron cuando eran chicos, pero recién a fines de 2019 se reencontraron y le dieron una oportunidad al amor. Y tras superar una breve separación, ya llevan más de dos años de noviazgo. Sin embargo, algunos de sus fanáticos comenzaron a notar que la pareja no sube muchas fotos a las redes, lo que generó ciertas dudas.

En una entrevista con la revista ¡Hola Argentina!, el actor aclaró que están muy felices pero que, a diferencia de años atrás, prefiere no exponerse. "Muchas veces en mi vida me expuse demasiado, sin querer. Cuando estás con una pareja que también es famosa es muy difícil conservar la intimidad", señaló.

Fede Bal y Sofía Aldrey.jpg

Además, sostuvo que a Sofia “no le interesa la fama y hasta le da vergüenza”. "Muchas de las personas con las que me vincularon sentimentalmente tenían un fanatismo por ser famosas y eso no me seduce", agregó. Incluso, confesó que una de las cosas que más le gustan de ella es que justamente "no quiere ser conocida".

Por último, Fede Bal manifestó: "Me siento en el mejor momento de mi vida y como valoro tanto mi relación, quiero mantenerla lo más resguardada posible. Recién hace poco entendí que cuanto menos mostrás más feliz sos".