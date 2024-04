La terrible sanción de Gran Hermano que perjudicó el presupuesto de los jugadores: "No festejen"

"Fui claro al decirles que si continuaban desobedeciéndome podían exponerse a una sanción. Sin embargo, continuaron quebrantando las reglas de esta actividad. Por lo tanto, hay una penalización al tiempo que ustedes realizaron. Yo les voy a agregar diez minutos. De este modo, la prueba no fue superada", explicó.

Al final, el ojo que todo lo ve cerró: "Lamento mucho, de verdad, haberlos penalizado, porque estamos hablando de los alimentos con los que tienen que vivir todo una semana. Pero sepan que yo no soy el responsable de que no tomen con seriedad las pruebas por el presupuesto. Por el bien de todo el grupo me gustaría que reflexionaran al respecto".

Virginia fulminó a Furia por una polémica actitud en Gran Hermano: "Lo que hizo fue terrible"

La visita de Alfa a la casa de Gran Hermano dividió las aguas entre Furia y Catalina Gorostidi. Lo que parecía una alianza difícil de quebrantar, empezó a crujir con la presencia del ex participante.

La médica pediatra venía de vivir un conflicto en el afuera con el hombre de Tigre y jamás pensó volverlo a cruzar en el reality. Mucho menos imaginó que su mejor amiga iba a idolatrarlo.

En una charla con Ariel Ansaldo, Mauro D'Alessio y Darío Martínez, Virginia Demo fue letal con Furia por su actitud con Cata. "Lo que hizo con Alfa, a nivel amistad, fue terrible".

"Cata tenía mucha angustia por la presencia de Alfa. Y es lógico que lo menos que esperas es que tu amiga cierre la boca, si es fan del otro. Furia cada dos segundos estaba alabando a Alfa", agregó.

Finalmente, Virginia señaló un situación que deja muy mal a Furia. "Alfa le dijo 'Petera' a Cata y ella se cag... de risa. Y yo creo que lo sacaron por eso, lo terminan sacando a Alfa", cerró.