La vuelta al trabajo de Fede Bal tras el accidente que casi le cuesta la vida

FEde Bal vuelta a la radio.jpg Fede Bal ya logró retomar parte de sus actividades laborales. Por lo pronto, volvió a su programa de radio. Y en breve, volverá a viajar con Resto del mundo, el ciclo que conduce en tv.

Así, recientemente Fede Bal reconoció que todavía tiene muchos dolores, producto de los clavos, placas y guías que le colocaron en la operación en Brasil hace 2 semanas, para salvarle el brazo, le contó a Infobae. En tanto, este viernes le quitaron el yeso que tenía y se lo reemplazaron por uno plástico, lo que significa un avance importante, si bien admitió que “Faltan varios meses para que pueda estar del todo bien, mover la mano y los dedos como siempre”.

Mientras tanto para retomar la conducción de Resto del mundo (El Trece) deberá esperar un poco más, si bien ya logró el aval de su médico, siempre y cuando cumpla con los ejercicios de rehabilitación que puede hacer solo y en cualquier lugar. Es así que como el hijo de Carmen Barbieri no quiere reemplazo en el programa de tv, ya acordó con la productora del ciclo viajero que el próximo 29 de mayo partirán rumbo al viejo continente, donde durante casi un mes recorrerá Grecia y Turquía.

La emoción de Fede Bal al llegar a Buenos Aires tras el accidente en Río

Después de haber recibido el alta, Fede Bal llegó a Buenos Aires el 3 de mayo pasado. Tras haber sido operado en el Hospital Samaritano de las Américas de Río de Janeiro por una fractura, el actor y conductor regresó al país y no pudo evitar las lágrimas.

En una nota con Intrusos, el hijo de Carmen Barbieri recordó que fue realmente dramático cuando se dio cuenta que el accidente que sufrió en Paraty le podría haber constado la vida. "Tuve mucho miedo. El médico me agarró la mano y me dijo 'llegan muchas personas con accidentes así y no la cuentan'", reveló el conductor de Resto del mundo y quebró en llanto.

fede-bal.jpg Fede Bal habló en exclusiva con Intrusos (América TV) ni bien pisó suelo argentino, tras el tremendo accidente en Brasil que casi le cuesta la vida.

Fede terminó con una factura expuesta luego de caerse cuando estaba realizando un viaje en parapente con motor en Paraty. Según sus palabras, fue un milagro haberse salvado.

"Es un deporte de mucho riesgo. Mucha gente muere por año en este tipo de cosas. Así que lo mío podría haber sido mucho peor", sentenció.