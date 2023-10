Las fotos de El Tucu López y Sabrina Rojas más enamorados que nunca en la noche porteña

Tucu Lopez Sabrina Rojas.jpg

PrimiciasYa retrató al Tucu y Sabrina cuando se retiraban del teatro junto a un grupo de amigos para compartir una cena. Está claro que la crisis que atravesaron es cosa del pasado y viven a pleno su historia de amor.

El Tucu Lopez y Sabrina Rojas con FANS.jpg

“Estamos bien, estamos bien hace un tiempo largo. A veces, cuando se hacen cosas, yo aprendí a tomar distancia y que cada uno se arregle su problema. No doy más la cara por nadie. Eso es lo que aprendí en este tiempo. En otro momento, tal vez, hubiese salido yo a hablar, contar y justificar, pero aprendí a tomar distancia de lo que no me sucede a mí sino al otro y cuando todo se arregle, vemos. Empezamos de nuevo”, reflexionó la actriz en una nota con Intrusos, cuando decidieron darse otra oportunidad con el locutor.

Crédito: RS Fotos.

Tucu López sorprendió al mostrar la arriesgada profesión que eligió lejos de los medios

Luego de su crisis con Sabrina Rojas por una supuesta infidelidad, el Tucu López decidió alejarse de los medios. Hace poco tiempo, lograron reconciliarse, pero si bien él locutor optó por no volver a televisión, continuó mostrando su día a día en las redes, y nunca dejó de compartir divertidos momentos y chistes con sus más de 400 mil seguidores.

En esta nueva etapa, fue justamente en sus redes que el joven sorprendió a todos al revelar una nueva profesión en la que se encuentra incursionando. Si bien al principio, no se entendía si realmente estaba comenzó en ese mundo o si trataba de un papel en alguna obra, finalmente se supo que el Tucu estaba realizando la capacitación para ser bombero.

El locutor se mostró desde el cuartel posando junto a sus compañeros de equipo, y también contó que ya empezó a realizar guardias. En una selfie con parte del uniforme, el mismo escribió: “Nos vamos de guardia, de guardería, de Pepe Guardiola”.

De todas formas, al parecer encontró el equilibro entre sus dos pasiones, ya que a pesar del hecho de estar adentrándose en un nuevo desafío, por el momento continúa conduciendo en el podcast El Lunes No Puedo.

Tucu Lopez bombero