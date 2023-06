Lourdes Sánchez anunció quién será su bailarín para el Bailando 2023 tras lo sucedido con Flor Vigna

En tanto este jueves, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Lourdes Sánchez reveló que está todo bien con Vigna. "Yo tengo la mejor con Flor y la tuve desde siempre. Es más, lo que ella contó ayer de que yo fui la que le dije la Chato en su momento 'tenela en cuenta a esta chica' es real, cuando ella estaba en Combate y ahí la llamó", confirmó la bailarina sobre las declaraciones de su colega.

Lourdes Sánchez 2.jpeg

Al tiempo que dejó en claro: "Me encanta, la re admiro. Por eso yo nunca la metí en esta disputa del bailarín" y explicó que en realidad "Fue la producción que prácticamente no les importó que me lo dieron primero a mí y después me lo sacaron. Flor ni sabía, así que yo con ella mejor".

Por último, consultada por este portal con quién bailará finalmente, Lourdes Sánchez confió que Nico Villalba será su partenaire, todo un experimentado mientras que La Cata será la coach del equipo.

"En realidad Nico Villalba es el primero que yo propuse a las jefas de coach y ellas me dijeron 'esperemos que pase el casting de bailarines para ver si vemos algún bailarín nuevo', porque parece que Marcelo también quería bailarines nuevos. Pero bueno, terminé bailando con el que yo quería", concluyó ansiosa por volver a la pista de baile más famosa de televisión.

Nicolás Villalba.jpg

Moria Casán firmó con Marcelo Tinelli y América: será jurado del Bailando 2023

Cada vez falta menos para el Bailando 2023, que vuelve de la mano de Marcelo Tinelli, por la pantalla de América TV. La producción trabaja contrarreloj para el armado del certamen más famoso.

En las últimas horas, quien puso su firma para ser parte del jurado fue nada más ni nada menos que Moria Casán. La diva se reunió con el conductor y Gerente Artístico de América para rubricar su contrato.

Moria Bailando 2023 firma.jpg

La One se la encargada de evaluar a las figuras que este año estarán en la pista del Bailando 2023. Ángel de Brito, Pampita y Marcelo Polino la acompañarán en esa tarea.

Hasta el momento, los famosos confirmados para la competencia son: Luciano El Tirri, Fernanda Sosa, Julieta Castro, Guido Zaffora, El Conejo, Coti Romero, Coki Ramírez, Anabel Sánchez, Flor Vigna, Charlotte Caniggia, Lourdes Sánchez, Camila Homs, Eva Bargiela, Romina Malaspina, Tomás Holder, Kennys Palacios, Romina Uhrig, Maxi De la Cruz y Noel Barrionuevo.